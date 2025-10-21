Los Gay Games València superan las 3.660 personas inscritas a ocho meses de su celebración

Los Gay Games València 2026 continúan avanzando en los preparativos para su celebración y el evento que acogerá la ciudad suma ya más de 3. ... 660 inscripciones para participar en la programación deportiva y cultural ofertada para el próximo mes de junio. Una cifra muy positiva que, desde la apertura hace un año del período de inscripción, ha permitido superar ya los datos de participación en los dos últimos encuentros en Guadalajara (2.634) y Hong Kong (2.381).

Por nacionalidades, a ocho meses de la celebración de los juegos destaca la fidelidad de los participantes de Estados Unidos, Canadá y Australia. Del mismo modo, coge fuerza la presencia europea respecto a citas anteriores con países como Italia, Portugal, Reino Unido y España.

En este sentido, desde la organización se recuerda que los Gay Games València será un evento único para el colectivo LGTBIQ+ en el que se celebrará la diversidad por encima de todo. En estos juegos se desarrollarán actividades de hasta 37 disciplinas deportivas distintas como el bádminton, esgrima o atletismo, entre otros. Además, los juegos de Valencia contarán con actividades de dos deportes con arraigo local, como el colpbol y la pilota valenciana, para poner en valor la cultura y la tradición deportiva de la región.

Por ello, es necesario destacar que los juegos conservarán y respetarán la esencia natural de estos eventos, fomentando los principios de igualdad y diversidad propios de todas las ediciones. Por ello, desde la organización animan al colectivo LGTBIQ+ nacional e internacional a sumarse a este evento, que se celebrará en la ciudad del 27 de junio al 4 de julio de 2026.