Ceremonia inaugural de la pasada edición de los Gay Games. LP

Los Gay Games València superan las 3.660 personas inscritas a ocho meses de su celebración

Las cifras de inscripciones mejoran los datos de los dos últimos encuentros en Guadalajara (México) y Hong Kong

R. V.

Martes, 21 de octubre 2025, 12:51

Comenta

Los Gay Games València 2026 continúan avanzando en los preparativos para su celebración y el evento que acogerá la ciudad suma ya más de 3. ... 660 inscripciones para participar en la programación deportiva y cultural ofertada para el próximo mes de junio. Una cifra muy positiva que, desde la apertura hace un año del período de inscripción, ha permitido superar ya los datos de participación en los dos últimos encuentros en Guadalajara (2.634) y Hong Kong (2.381).

