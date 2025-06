La Fundación Goerlich aboga por reconstruir la Tortada en el cauce

El presidente de la Fundación Goerlich, Andrés Goerlich, señaló ayer el jardín del Turia como el lugar adecuado para la reconstrucción de la Tortada, una ... vez conocido el informe realizado por el arquitecto Javier Hidalgo por encargo del Ayuntamiento, que ha abierto un auténtico debate sobre la idoneidad de las diferentes ubicaciones. Consideró que la alternativa de la plaza del Ayuntamiento es difícil, sobre todo por la prevista reurbanización integral, y que junto al Museo de Bellas Artes podría incluso ayudar a poner en valor la pinacoteca, algo aislada de las rutas turísticas al recaer a una vía de gran tráfico.

Como publicó LAS PROVINCIAS, Hidalgo presentó un informe donde ve viable la recuperación de la columnata del Mercado de Flores y uno de los bancos que rodeaban la Tortada, en base a los restos encontrados tras una ardua investigación de restos patrimoniales en depósitos y almacenes municipales, además de las piezas que siguen en la vía pública o en otros municipios. Todo esto formaba parte de la plaza diseñada por Javier Goerlich construida en 1931 y que se mantuvo durante tres décadas.

En base a eso, el arquitecto incluye varias alternativas como reconstruir la Tortada en la plaza del Ayuntamiento en su emplazamiento original, en lugar de la estatua dedicada a Vinatea o en el jardín del Turia. La reconstrucción con anastilosis (piezas originales y otras modernas de diferente color) se haría sin excavar, a cota de calle, aunque el mercado estaba en un sótano, donde recibían iluminación natural los puestos de flores.

Andrés Goerlich agradeció al Ayuntamiento desde la fundación por «preocuparse por la Tortada», una asignatura pendiente desde hace años. «Han investigado y catalogado, así como de hacer propuestas». Eso sí, señaló que lo «óptimo» para la fundación sería recuperar el macizo central y el Mercado de Flores «original y en integridad».

«Componía una unidad con los edificios de la plaza, tanto por su lenguaje como por sus usos. Como conjunto si se pudiera recuperar en su integridad sería fantástico, pero entendemos que eso es complicado y hay otras dos opciones. Recuperar el Mercado de Flores, algunas piezas mejor dicho, a la altura del Ateneo es una, pero si lo que debemos conseguir es crear la plaza del siglo XXI, muy probablemente no sea la mejor propuesta de ubicación para darle así más libertad al arquitecto y crear una plaza más uniforme, esa recuperación parcial podría chocar con ese espíritu de la reurbanización».

«De cara a las celebraciones civiles como las mascletaes sería seguramente un elemento disonante», añadió Goerlich, dijo acerca del proyecto de reforma encargado hace poco al arquitecto Miguel del Rey. Matizó que en la plaza pueda haber «algún elemento o guiño hacia aquella plaza que fue», donde citó uno de los bancos que persisten, algunos localizados en la cercana Paiporta. «Podía ser un recuerdo del icono con una explicación», propuso.

De ahí que la ubicación que consideró más adecuada para la Tortada sea la del jardín del Turia. «Si no se hace la recuperación entera en la plaza, yo la veo en el cauce pero no cómo se ha planteado porque eso es desvirtuar el proyecto de Goerlich, lo que le da la originalidad y personalidad propia como uno de los iconos de sus obras desaparecidas», dijo. Habló de que la propuesta de reconstruir a cota de calle da una imagen de «templo de Delfos que no es lo que se pretendió. El concepto original era un Mercado de Flores semisubterráneo con una balaustrada magnífica».

La reconstrucción más amplia gracias a las nuevas tecnologías lo ve como algo sencillo. «Es una técnica asimilada», reiteró. De ahí que su propuesta al Ayuntamiento sea aprovechar ese tramo del viejo cauce para construir una Tortada «con algunos elementos más, no toda la plataforma pero sí una parte, enfrente del Museo de Bellas Artes. No toda la plataforma elevada porque tenía 250 metros de lado pero con un cuadrado de 70 metros de lado se puede hacer perfectamente con el mercado, la terraza y algunos bancos para que sea un espacio de diversos usos, incluso una conexión al museo». Habló de la relación de Javier Goerlich con el Museo de Bellas Artes, donde donó 130 valiosas piezas de su colección. «Fue uno de los mayores donantes junto con Pere Maria Orts». Señaló por último que un pasaje hasta el propio museo le daría un mejor acceso al San Pío V. «La entrada ahora se hace por una calle poco amable, con mucho tráfico», finalizó.

El arquitecto Javier Domínguez señaló que la ubicación de la Tortada en la plaza «es un problema complejo que tendrá que resolver el autor del proyecto. Con todo, este continuo ir y venir político con el diseño urbano, me recuerda las palabras de la Pritzker y autora de la ampliación del IVAM Kazuyo Sejima, lamentándose de que «entender al cliente es difícil». El experto indicó que personalmente «ampliaría notablemente el ámbito de la intervención -avenida de Marqués de Sotelo, calles Barcas,..- y daría libertad al arquitecto, que es un profesional de probada solvencia, para definir sin nuevos condicionantes su proyecto, cuyo leitmotiv es el paisaje».

Ampliar Recreación de la Tortada en la plaza del Ayuntamiento. AYTO. VALENCIA

César Guardeño, portavoz de la asociación Círculo por la Defensa del Patrimonio, dijo sobre el debate abierto sobre la Tortada que las piezas halladas «dan perfectamente para una reconstrucción casi completa» para un homenaje a la obra de Goerlich. Respecto a la ubicación, esta entidad considera que debe ser la original, aunque suponga mover la plantà habitual de la falla municipal. «No nos gusta las otras dos alternativas, no en el viejo cauce, donde quedaría descontextualizado, ni en la plaza en lugar de la estatua dedicada al jurista Francesc de Vinatea pasaría igual», señaló. Con la reforma consideró que se podría aprovechar para una nueva ubicación de la falla. Guardeño reiteró que debe «volver al lugar donde estaba y que se busque otro lugar para la falla, no habría ningún problema».

José Ramón Chirivella, presidente de la asociación Juristes Valencians, dijo que el criterio debería ser el mantenido por la Fundación Goerlich, como «guardianes de su legado». Eso sí, a título personal consideró que la que más le gusta es la ubicación original. Como lo único que se conserva es la parte más central, podría estar muy bien situada, habría que valorarlo si se puede conjugar con las mascletaes».

«Era la voluntad de Goerlich», señaló, además de los gobiernos republicanos y blasquistas. Sobre la opción de situarla en el lugar donde ahora está el monumento dedicado a Vinatea, aseguró que entra «en colisión» con la decisión del pleno municipal, donde se aprobó que se mantuviera en «el mismo lugar».

También aseguró que hay un «aspecto simbólico de que (Vinatea) ocupara el lugar de la estatua ecuestre del dictador Franco. Esa respuesta desde una perspectiva valenciana es muy interesante». Chirivella denunció que el acuerdo incluía «dar a conocer más la figura de Vinatea, lo que no se ha hecho en dos años».

Marina Sender: «Las necesidades actuales de la plaza no son las que había antes de la Guerra Civil»

Marina Sender, presidenta del Colegio de Arquitectos, rechazó ayer la opción de que el lugar para la reconstrucción de la Tortada sea la plaza del Ayuntamiento. «Las necesidades actuales no son las que responden a un proyecto de antes de la Guerra Civil», dijo sobre la colisión de la propuesta con la próxima reforma de este espacio, ya adjudicada.

Sí que le pareció adecuado el encargo del estudio. «Hay que documentar, archivar y conocer, pero esa idea romántica de recuperar la Tortada... Creo que las condiciones salubridad, movilidad y respeto al medio ambiente no cuadran con lo que había cuando se hizo el proyecto de Javier Goerlich», señaló.

Defendió a los ganadores del concurso de ideas que han recibido ya el encargo del proyecto. «Son los que conocen las necesidades de la plaza del Ayuntamiento y los que podrán decidir si hay que incorporar algo», dijo. Rechazó también que se haga a cota cero. «Si queremos poner una anécdota en algún sitio preferiría el río, algún espacio abierto que no interfiriera con la vida de las personas, con asuntos tan graves para todos como la movilidad o los refugios contra el calor. La plaza del Ayuntamiento tiene ya un encargo y son ellos con la alcaldesa en primer lugar los que deben tomar las decisiones de desarollo del proyecto. Esto tiene un valor de archivo y datación y poco más», finalizó.

Por su parte, el catedrático Daniel Benito Goerlich, autor de un libro sobre Javier Goerlich junto a David Sánchez y Tito Llopis, entre otras obras, señaló que le parece bien la idea de la recuperación, aunque recordó que la columnata se hizo para que estuviera «rodeada de paredes y no a cielo abierto». Dijo que si se pudiera integrar en la plaza del Ayuntamiento «mejor que hacerlo fuera, dado que estaría descontextualizado». Eso sí, el experto señaló que hay que ver al detalle «lo que se quiere hacer con la plaza», en referencia al proyecto y su encajar con esta idea, para reivindicar que el diseño debe tener «mucha categoría».

Comerciantes y vecinos reclaman conocer el proyecto de reurbanización

La Asociación de Comerciantes del Centro Histórico tiene pendiente una reunión con la alcaldesa María José Catalá y uno de los asuntos pendientes es la reforma de la plaza del Ayuntamiento. Fuentes de la entidad consideraron que necesitan conocer el detalle del proyecto para saber si encajaría la Tortada de Goerlich.

«La ubicación del viejo cauce no está mal, sobre todo si esto genera un punto más de atracción en una zona que queda un poco aislada», señalaron. «Buscar un eje peatonal desde el centro hasta allí estaría muy bien pero contando bien la historia, bien explicada», señalaron.

«En la plaza del Ayuntamiento habría que saber por ejemplo si van a dejar la fuente que hay ahora. Si se queda, entonces al lado no está claro porque quedaría todo muy cargado», añadieron. Sobre la reforma, destacó la necesidad de información de todo tipo de detalles, con el fin de que los usos que se realicen a lo largo del año tengan los suficientes servicios.

Citaron como ejemplo la instalación eléctrica. «En la plaza de la Reina, el mercado de la escuraeta necesita una instalación provisional y eso es algo que no tiene sentido», comentaron. En la plaza del Ayuntamiento están las actividades navideñas, con el árbol y la pista de patinaje. Además, el resto del año están las Fallas como grandes protagonistas. «La instalación para todo eso debe ser permanente», dijeron por último.

La presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta, también atendió la llamada de LAS PROVINCIAS, para indicar que tener reservada la plaza «para 19 días de Fallas no es lo que toca. Las mascletaes se pueden hacer en otro lugar», respecto al próximo proyecto de reforma. Sobre la recuperación de la Tortada, dijo que se «podría hacer pero es muy complicado. Habría que ver en plano dónde se colocaría, ver dónde se va a poner y en qué entorno».

De igual manera, dijo que en el viejo cauce todo depende de «dónde se coloque. Si son piezas a preservar porque son nuestra historia hay que conservarlo pero siempre decimos que depende de dónde se ponga porque hay aspectos más importantes como la movilidad en la plaza, que debe ser más peatonal incluso que ahora», señaló.