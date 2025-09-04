La Fundación Deportiva Municipal asume la gestión del complejo la Petxina y reabre la zona de musculación
Los técnicos están realizando el diagnóstico para ver la reforma que necesitará la piscina, que sigue cerrada al público
L. S.
Valencia
Jueves, 4 de septiembre 2025, 13:34
El próximo 1 de octubre abrirán de nuevo sus puertas la sala de musculación y fitness del centro deportivo y cultural Petxina que habría cerrado ... por obras para eliminar problemas de humedades y filtraciones. De este modo, arrancará también la nueva programación de actividades dirigidas adaptadas al barrio.
Cabe destacar que ahora será la Fundación Deportiva Municipal la que asume la gestión directa de la instalación, que antes llevaba la Federación de Natación de la Comunidad Valenciana y la fundación publicará en su página web la oferta completa y detallada en los próximos días.
La instalación de la Petxina que sigue cerrada es la de la piscina, ya que hay que hacer unas obras de remodelación e inversiones importantes tras años de abandono de la anterior legislatura. De hecho, los técnicos de la fundación están haciendo el diagnóstico de las patologías que presenta y los plazos de obras que se precisarán.
Por contra, desde la concejalía de Deportes se ha decidido que esta misma Federación de Natación de la Comunidad Valenciana continúe haciéndose cargo de la oferta del polideportivo municipal Nou Moles de forma provisional. No hay que olvidar que todavía no se ha terminado el proceso de concesiones demaniales que determinará qué entidad finalmente se queda la gestión del recinto de Nou Moles, si bien lo más probable es que continuara la Federación de Natación.
Inscripciones
De hecho, desde el lunes 15 de septiembre, todos aquellos interesados en darse de alta tanto en alguna de las clases que se ofrecen como en los abonos podrán acercarse al mostrador del pabellón de Petxina para inscribirse. Además, la sala de musculación cuenta con equipamiento renovado, tanto en lo que se refiere a máquinas como mancuernas, sacos y otros elementos de entrenamiento.
La concejala de deportes del Ayuntamiento de Valencia, Rocío Gil, ha apuntado que desde el Ayuntamiento de Valencia y la Fundación Deportiva Municipal, «seguimos trabajando por el deporte de nuestra ciudad reabriendo espacios vitales para fomentar los hábitos y las prácticas saludables. El complejo deportivo de Petxina retoma la actividad deportiva en la sala de musculación y fitness, así como las actividades dirigidas para nuestros vecinos. De hecho, para dar a conocer la oferta deportiva al barrio, y con el objetivo de fomentar los hábitos y las prácticas saludables entre la ciudadanía, vamos a ofrecer unas jornadas de puertas abiertas».
Actividades
El nuevo programa de actividades dirigidas incluye un total de 23 sesiones semanales distribuidas de lunes a viernes, con disciplinas como pilates, yoga, stretching, tai-chi y acondicionamiento físico, entre otras.
Las inscripciones podrán realizarse de forma presencial a partir del 15 de septiembre en horario de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas.
Además, con el objetivo de acercar la nueva programación a la ciudadanía, la FDM celebrará jornadas de puertas abiertas del lunes 22 de septiembre al viernes 26 de septiembre, coincidiendo con la Semana Europea del Deporte, en horario de 8 a 11 horas y de 18 a 21, con técnicos especializados, no siendo necesaria inscripción previa.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.