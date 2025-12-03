Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

La Filmoteca de Valencia se queda sin programador

La jubilación de 'Piti' Hurtado tras 36 años de trabajo deja vacante la plaza I Nuria Castellote, Áurea Ortiz o Rebeca Crespo podrían asumir el puesto de manera transitoria y después optar a asumir la responsabilidad

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

La Filmoteca de Valencia se queda sin programador. Se jubila José Antonio Hurtado, 'Piti' para los amigos, que ha sido jefe de programación de la ... Filmo durante 36 años. Una nueva etapa se abre en una institución de prestigio dado el «nivel de calidad» que a lo largo de los años ha ido ganando.

