La Filmoteca de Valencia se queda sin programador. Se jubila José Antonio Hurtado, 'Piti' para los amigos, que ha sido jefe de programación de la ... Filmo durante 36 años. Una nueva etapa se abre en una institución de prestigio dado el «nivel de calidad» que a lo largo de los años ha ido ganando.

Según ha podido confirmar LAS PROVINCIAS, por el momento todavía no hay sucesor para 'Piti'. Ahora se tiene que abrir el procedimiento administrativo correspondiente para cubrir la plaza y, como se sabe, las cosas de palacio van despacio. Puede llevar tiempo, aunque apuntan que se trabaja para que todo suceda lo antes posible.

No se descarta, es más, se da por seguro, que habrá un periodo de transición que puede llevar unos meses en los que la dirección de programación recaiga de manera provisional -hasta la cobertura de la plaza- en alguna de las tres mujeres que durante años han formado parte del equipo de 'Piti' Hurtado y que están capacitadas para ello.

De esta manera, Nuria Castellote, Áurea Ortiz o Rebeca Crespo podrían asumir la dirección de programación hasta que el procedimiento de selección culmine. Esta solución marcaría pocas diferencias con el funcionamiento seguido hasta ahora, dado que estas tres mujeres han sido las colaboradoras más cercanas de 'Piti'.

Aun así, las fuentes aseguran que Nuria, Áurea y Rebeca, podrán concurrir al proceso de selección en tanto que son funcionarias. Es posible, que concurran también otros aspirantes, pero en cualquier caso, ellas concentran más opciones dada su experiencia en el departamento.

Sea cual sea el resultado, la Filmoteca se encuentra ante un futuro todavía incierto en tanto que se desconocen plazos. La única certeza hasta ahora es que la Filmoteca a finales de este año -al cierre de diciembre- se queda sin responsable de programación.

Se cuenta con un plan asegurado para un periodo considerable. 'Piti' Hurtado ha explicado que hay programación para unos cuantos meses y, además, ha señalado que se contemplan ciclos para todo el año 2026 e incluso podrían llegar a 2027 con independencia de que pueda haber cambios o ajustes.

La salida de 'Piti' deja una puerta abierta por la que de momento no ha pasado nadie. El director de programación, un enamorado del cine, «desde los doce años», que a los 15 ya montó un cineclub en el instituto, deja el listón muy alto.

Más de 1.700 ciclos programados

A lo largo de su trayectoria ha programado casi 1.700 ciclos y más de 21.600 películas. 'Piti', cinéfilo empedernido, ha asegurado a este diario que seguirá viendo cine y manteniéndose vinculado con la Filmoteca. Es un gran amante de la obra de John Ford, del cine negro clásico y de Win Wenders. Además, como han destacado estos días desde la Filmoteca a través de las redes sociales, «gracias a él y a su equipo llegaron a Valencia las filmografías de cineastas como Elia Kazan o David Lynch».

Tomó las riendas de la programación poco tiempo después de la creación de la Filmoteca, en la época que la dirigía Ricardo Muñoz Suay. Cuando echa la vista atrás recuerda que el periodo más brillante de la casa fue la década de los noventa del pasado siglo. «Fueron años muy potentes, de mucha energía» que condujeron al acercamiento de grandes ciclos, así como «a crear sinergias con la sala Parpalló».

Hurtado relata que llegó a la ciudad del Turia en torno a los 12 años y «descubrí una ciudad cinéfila, con muchos amantes del séptimo arte».

Había dado con el lugar ideal para dar rienda suelta a las inquietudes que le llevaron finalmente, tras sus estudios, a la institución cultural que asegura que cuenta con una buena afluencia de público y una corte de fieles amantes de la oferta de obras que desde la sede del Rialto se ponen al alcance de quienes disfrutan de la gran pantalla.

«He programado con total libertad»

Cuando ya está en vísperas de cerrar su etapa profesional, reivindica «la gestión cultural» y asegura que durante su trayectoria «nunca he tenido problemas» con los distintos contextos en los que se ha tenido que desenvolver dentro del universo de la Administración. «No me han puesto condiciones. He programado con total libertad».

De momento no hay sucesor. Habrá que esperar. La burocracia tiene la última palabra, y ésta puede ser enrevesada o no. Dice 'Piti' que «desde el Institut Valencià de Cultura se está estudiando para que lo más rápido posible» quede resuelto el asunto que debe llevar a cubrir la plaza. «Hay voluntad desde las instituciones para que suceda lo antes posible».