Broseta exige que se dé voz a los vecinos para diseñar la reforma del Jardín de Parcent

La Federación de Asociaciones Vecinales de Valencia (Faavv) pide al Ayuntamiento de Valencia que incluyan la participación de los vecinos en el proyecto de rehabilitación ... del jardín y el parking de Parcent, situado en Ciutat Vella. Consideran que las necesidades y valoraciones de los residentes deberían tenerse en cuenta antes de tomar decisiones, ya que estas les afectan directamente.

La presidenta vecinal, María José Broseta, ha expresado firmemente el descontento general: «No puede ser que los vecinos de los barrios del Mercat y de Velluters no hayan sido consultados antes de que el Ayuntamiento de Valencia aprobara el proyecto de reurbanización de la plaza de Parcent, por eso exigimos una rectificación urgente».

Con estas declaraciones, la Federación se ha sumado a la reivindicación de las tres asociaciones de la zona, el Mercat, Amics de Velluters y Amics del Carme, que han impulsado la movilización de los residentes de la zona por este tema que preocupa mucho al vecindario.

Principalmente, lo que reclaman es que el parking se destine al uso de los residentes y que se urbanice la plaza Juan de Villarrasa. «La plaza requiere desde hace muchos años una mejora sustancial que ayude a la habitabilidad de la zona», dice Broseta. Por ello, exigen que sea más accesible y evite la proliferación de delincuencia y prostitución que ocurre en esa parte del barrio.

Además, los vecinos también piden poder disponer de un parque con vegetación y fuentes de agua, ya que en un futuro podría convertirse en un refugio climático necesario para la zona. «Ésta no puede ser una oportunidad perdida para realizar una actuación que ha de ser coherente con las necesidades de la zona y en colaboración con los propios residentes», ha añadido Broseta.

Tal y como ha explicado su presidenta, la Federación de Vecinos de Valencia hará un acompañamiento en el proceso y solicitará al Ayuntamiento transparencia y participación en proyectos dotacionales de gran impacto para el vecindario.

Asimismo, los residentes también denuncian que la propuesta que se ha aprobado no satisface todas sus necesidades. Por ejemplo, no están de acuerdo con que se use el jardín como una rotonda de carretera y aseguran que el arbolado previsto no proporciona sombra. La presidenta de la Federación ha reiterado la importancia de que estas cuestiones se resuelvan.

Por último, la entidad vecinal quiere señalar una posible equivocación en el dictamen de la Comisión de Patrimonio, basado en una normativa derogada del PEP-Ciutat Vella. Según cuentan, han podido observar una incongruencia entre el dictamen de la Comisión de Patrimonio y la normativa urbanística vigente, ya que el Plan Especial de Protección (PEP) de Ciutat Vella plantea un rediseño del jardín y la Comisión de Patrimonio lo contrario.