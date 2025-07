La famosa calle de Valencia que saldrá en el cupón de la ONCE del 4 de agosto La serie 'A pie de calle' hace un recorrido por las vías más emblemáticas de 50 ciudades españolas

ONCE

AT Martes, 29 de julio 2025, 21:50 | Actualizado 22:33h. Comenta Compartir

La valenciana calle de la Paz es la imagen del cupón de la ONCE del próximo lunes, 4 de agosto, perteneciente a la serie 'A pie de calle'. Cinco millones de cupones difundirán esta importante vía.

La calle de la Paz es una de las más transitadas y un icono para la ciudad. Está situada en el corazón de Valencia y es una vía muy comercial. Su trazado es rectilíneo y fue diseñada en el año 1869 por los arquitectos Sorní y Mercade. Para su construcción se siguieron las corrientes modernistas que procedían de París, y que influyeron en la arquitectura de los edificios que se proyectaron.

Esta vía une la Plaza de la Reina con los jardines de la Glorieta y el Parterre. Al fondo puede observarse la torre de Santa Catalina. Tiene 16 metros de anchura. Muestra la evolución que tuvo Valencia como ciudad a finales del siglo XIX. Considerada como una de las más prestigiosas de la ciudad de Valencia, la calle de la Paz cuenta con un gran número de casas y palacios modernistas de gran interés arquitectónico.

Jose Manuel Pichel, Delegado de la ONCE en la C.V. y Borja Ávila, Presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Valencia; acompañados de los representantes del comercio del centro histórico y el equipo directivo de la ONCE en Valencia, han presentado este cupón.

Pichel ha exlicado que «con la venta de este cupón damos tres tipos de premios, en primer lugar, el económico ,con un premio de 500.000 euros, en segundo lugar, dando empleo de calidad, inclusivo, digno y sostenible a 77000 personas dentro del Grupo Social ONCE, un 60% con discapacidad y el 45% mujeres, y por último ayudando a combatir la soledad no deseada de las personas que se acercan a nuestros centinelas de la ilusión. Formamos a nuestros vendedores para escuchar a nuestros clientes y no clientes».

La serie 'A pie de calle' hace un recorrido por las vías más emblemáticas de 50 ciudades, llenas de vida y de gente que las pasea de un lado a otro. Son las mismas calles por las que los vendedores y vendedoras de la ONCE llevan la ilusión y la suerte.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.600 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.