Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Quevedo cancela su concierto de hoy en Valencia
Imagen de archivo de una protesta por Palestina en Valencia. Irene Marsilla

Estudiantes en favor de Palestina marchan por Valencia y cortan el tráfico momentáneamente en Blasco Ibáñez

Hasta 800 personas se han movilizado en señal de protesta por la intercepción por parte de Israel de la flotilla que trataba de llevar ayuda humanitaria a Gaza

S.V

Valencia

Jueves, 2 de octubre 2025, 14:22

Comenta

Un grupo de estudiantes ha realizado una marcha en favor del pueblo palestino este jueves 2 de octubre en la avenida Blasco Ibáñez de Valencia. ... La manifestación estaba autorizada por Delegación de Gobierno y se ha sucedido sin mayores incidentes, aunque el tráfico se ha visto momentáneamente bloqueado durante unos instantes, sin generar un problema mayor. Desde la Policía Nacional han indicado que a la marcha han acudido unas 800 personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil investiga si el cuerpo calcinado hallado en una montaña de Oliva es el de Bea
  2. 2 Asesinan a tiros a Miguel de la Mora, el estilista de las famosas
  3. 3

    Pintadas acusando de «chivato» a un empresario por la caída del cártel del puerto de Valencia
  4. 4

    %uFEFFLa habitación secreta de los narcos del puerto de Valencia con mando a distancia y en un chalé de lujo
  5. 5

    Jorge Fabuel renuncia a la confección del segundo traje oficial de la fallera mayor infantil de Valencia 2026 y su corte
  6. 6 ¿Por qué vemos tantas hormigas en Valencia esta semana?
  7. 7

    Disney busca trabajadores en Valencia
  8. 8 El mercado de zapatillas más grande de España vuelve a Valencia con grandes descuentos
  9. 9 Un indigente mata a otro al apuñalarlo con un paraguas tras discutir en el centro de Valencia
  10. 10

    La red de narcos sobornó a altos cargos portuarios para infiltrar a más estibadores y camioneros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Estudiantes en favor de Palestina marchan por Valencia y cortan el tráfico momentáneamente en Blasco Ibáñez

Estudiantes en favor de Palestina marchan por Valencia y cortan el tráfico momentáneamente en Blasco Ibáñez