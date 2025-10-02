Estudiantes en favor de Palestina marchan por Valencia y cortan el tráfico momentáneamente en Blasco Ibáñez
Hasta 800 personas se han movilizado en señal de protesta por la intercepción por parte de Israel de la flotilla que trataba de llevar ayuda humanitaria a Gaza
S.V
Valencia
Jueves, 2 de octubre 2025, 14:22
Un grupo de estudiantes ha realizado una marcha en favor del pueblo palestino este jueves 2 de octubre en la avenida Blasco Ibáñez de Valencia. ... La manifestación estaba autorizada por Delegación de Gobierno y se ha sucedido sin mayores incidentes, aunque el tráfico se ha visto momentáneamente bloqueado durante unos instantes, sin generar un problema mayor. Desde la Policía Nacional han indicado que a la marcha han acudido unas 800 personas.
La manifestación estudiantil se ha organizado contra las acciones de Israel en Gaza. Este jueves las entidades favorables al estado palestino han organizado numerosas acciones de protestas. El detonante ha sido la intercepción por parte del ejército israelí de la flotilla que partió desde Barcelona hacia Gaza cargada con ayuda humanitaria. Los estudiantes y las entidades a las que representan reclaman el fin de las relaciones de las instituciones públicas españolas con el estado de Israel, al que acusan de genocida.
Esta tarde, en torno a las 19.00 horas, se volverán a concentrar muchas de estas entidades en el entorno de la plaza del Ayuntamiento, como también lo harán en multitudes de plazas de localidades valencianas como Denia, Xátiva o Ibi.
