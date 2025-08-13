Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Papa León XIV y el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent. Arzobispado

Enrique Benavent asiste a la audiencia general con el Papa León XIV

El arzobispo de Valencia ha estado acompañado de los obispos auxiliares Fernando Ramón y Arturo Javier García

S. V.

Valencia

Miércoles, 13 de agosto 2025, 14:59

El arzobispo de Valencia, Enrique Benavent y los auxiliares, Fernando Ramón y Arturo Javier García, han asistido a la audiencia general con el Papa León ... XIV en el Aula Pablo VI.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  2. 2 El nuevo centro comercial de Valencia, que será el más grande de España, cambia de manos
  3. 3 A prisión por violar a una turista en Valencia mientras sus amigos se ríen y la graban
  4. 4 Un joven herido al ser arrollado su patinete en un paso de peatones de Valencia
  5. 5

    Cuatro jóvenes que veranean en el Mareny Blau y sus mejores planes: «Conocemos cada esquina»
  6. 6 Varapalo para Carlos Soler en su regreso al PSG
  7. 7 Aemet mantiene un doble aviso amarillo por calor este miércoles en la Comunitat, prevé más tormentas y señala las zonas donde caerán
  8. 8 Al menos 15 niños con lesiones oculares por una atracción de feria
  9. 9 Cierran al baño cuatro playas de Oliva por contaminación fecal
  10. 10

    Hasta tres parques de bomberos de Valencia cerrados con riesgo extremo de incendios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Enrique Benavent asiste a la audiencia general con el Papa León XIV

Enrique Benavent asiste a la audiencia general con el Papa León XIV