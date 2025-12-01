Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pasajeros de la EMT, en imagen de archivo. Jesús Signes

La EMT reclama 40 millones a la Generalitat por las tarjetas Suma

Llevará el miércoles al consejo el visto bueno para interponer un recurso contencioso contra la Autoritat de Transporte Metropolità para exigir el pago de las compensaciones

L. S.

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 13:31

Comenta

Ya no hay vuelta atrás. La EMT llevará a los tribunales a la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV), organismo dependiente de la Generalitat ... Valenciana para reclamar los 40 millones de euros que le debe en concepto de compensaciones pendientes por la tarjeta de transporte SUMA.

