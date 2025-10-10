La eliminación de las grietas y óxidos del Puente de l'Assut de l'Or costarán 863.937,28 euros

La eliminación de las grietas y el óxido detectado en el moderno puente de l'Assut de l'Or precisarán de un presupuesto de 863. ... 937,28 euros (IVA incluido).

El Ayuntamiento encargó un estudio en 2024 para ver la situación en la que se encontraba la obra de Calatrava y ahora, tras conocer el alcance de los daños y mejoras que se tienen que realizar, se ha abierto el procedimiento de adjudicación para contratar la ejecución de las obras de mantenimiento y reparación.

Este paso de licitar el proyecto se ha aprobado en la Junta de Gobierno Local de este viernes y el plazo de ejecución previsto es de cinco meses desde el inicio de las obras.

El proyecto básico y de ejecución de las obras fue aprobado por el gobierno local el pasado mes de julio, y consiste en la conservación y mantenimiento de los elementos de la estructura del puente. Para ello, se prevé llevar a cabo labores de reparación (reversión de fisuras y grietas), y de sustitución de elementos de contención.

Todo ello permitirá mejorar la seguridad de la estructura y contribuir de manera positiva a mantener la vida útil del puente, «contribuyendo a mantener su valor patrimonial», tal como se señala en el proyecto y como ha subrayado el portavoz municipal, el concejal Juan Carlos Caballero.

Para acometer los trabajos previstos será necesario el uso de elementos de trabajo verticales que permitan efectuar la inspección y el mantenimiento tanto de los sistemas de seguridad, como de la propia estructura del pilón, pararrayos y balizas. Asimismo, se incluye en este proyecto la mejora de los accesos de entrada.

El proyecto de mantenimiento se realiza después de los trabajos de inspección que incluyeron la inspección de las capas de pintura de la estructura metálica, así como de las soldaduras entre tramos, con especial hincapié en las ejecutadas directamente a pie de obra.

Cabe recordar que el Puente de l'Assut de l'Or cruza el Jardín del Turia a la altura de la Ciudad de las Artes y la Ciencias. Se sitúa entre el Ágora y el Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, y es de tipología atirantada (con un total de 29 tirantes).

Presenta un vano (abertura) principal de unos 150 metros libres, y tiene un plano único de tirantes situado en el centro de la sección. A excepción de los estribos, el puente es metálico. El pilono (es decir, la torre vertical que se eleva por encima del tablero en los puentes atirantados y colgantes) tiene una altura máxima sobre el tablero, de 117 metros; el diseño presenta directriz curvilínea, con sección hueca variable, y cae en dirección sur unos 60 metros. Está fabricado con acero S460N.

Cabe recordar que, aunque de manera oficial el puente de l'Assut de l'Or cuenta con poco más de tres lustros de existencia, los inicios de sus trabajos de construcción se remontan a 2004, momento en el que se licitó y en el que se puso su primera piedra. En verano de 2005 se detuvieron las obras para volverse a retomar un par de años más tarde, en 2007. Finalmente, el proyecto diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava se terminó de manera definitiva en 2008. De hecho, la pasarela se abrió al tráfico de manera provisional el 20 de agosto de ese mismo verano con motivo de la primera edición del Gran Premio de Europa de Fórmula 1, evento que se celebraba por aquel entonces en Valencia tan sólo cuatro días después.

Su puesta en marcha definitiva el 11 de diciembre de 2008. Un año más tarde, la Sindicatura de Comptes, entidad fiscalizadora de las cuentas de la Generalitat, tasó la totalidad del proceso de construcción de la infraestructura en un total de 59.905.356 euros, según consta en el 'Informe de Fiscalización de la Cuenta General de la Generalitat del ejercicio 2009'.