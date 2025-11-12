Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Baleària se queda sin la nueva terminal de pasajeros y el Puerto estudiará una nueva distribución
Jóvenes durante un botellón. Irene Marsilla

La edad de inicio en el consumo de alcohol se mantiene en los 13 años en la ciudad de Valencia

El programa Astrolabio, con la colaboración de la Universitat de València, quiere que cale la idea de que no hay «un consumo responsable ni seguro. Hay evidencias científicas de los efectos sobre el cerebro»

Manuel García

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 13:08

Comenta

«No existe un consumo responsable ni seguro del alcohol. A esas edades (entre los 13 y los 17 años) están en plena formación física ... y psicológica». Esa ha sido la principal conclusión que se ha extraído de la presentación del programa Astrolabio y de la labor que está haciendo a cabo en los últimos años en la ciudad de Valencia con motivo de la celebración este próximo sábado 15 de noviembre del Día Mundial sin consumo de alcohol. Una labor compleja pero que continúa en su empeño: que se reduzca al máximo el consumo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

