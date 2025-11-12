La edad de inicio en el consumo de alcohol se mantiene en los 13 años en la ciudad de Valencia

«No existe un consumo responsable ni seguro del alcohol. A esas edades (entre los 13 y los 17 años) están en plena formación física ... y psicológica». Esa ha sido la principal conclusión que se ha extraído de la presentación del programa Astrolabio y de la labor que está haciendo a cabo en los últimos años en la ciudad de Valencia con motivo de la celebración este próximo sábado 15 de noviembre del Día Mundial sin consumo de alcohol. Una labor compleja pero que continúa en su empeño: que se reduzca al máximo el consumo.

La concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, ha presentado a Maite Cortés, doctora en Psicología de la Universidad de Valencia, quien ha expuesto datos demoledores y ha remarcado la necesidad de seguir trabajando para acabar con esta lacra.

El inicio en el consumo de alcohol sigue en los 13 años, con mayor prevalencia de las chicas frente a los chicos aunque ya se están detectando casos incluso de menores de esa edad que de manera voluntaria están consumiendo alcohol. ¿Y se distingue entre cerveza y otro tipo de destilados? Su respuesta fue rotunda: «No, consumen de todo».

En la presentación realizada en el ayuntamiento de Valencia, se ha insistido en que la gente que no bebe alcohol «no es un friki, sino al contrario. Se van a encontrar mejor y al día siguiente no van a tener resaca».

La profesora Cortés ha destacado los datos tras las miles de encuestas realizadas y la tendencia nacional en consumo de alcohol es un poco mayor en la Comunitat Valenciana, un 74%, con respecto a la media nacional que se sitúa alrededor del 71%, aunque las franjas de edad sean ligeramente diferentes (de 13 a 17 años a nivel autonómico por 14 a 18 a nivel estatal).

Uno de los problemas fundamentales que también pusieron sobre la mesa es el de los menores de 13 años que consumen más en que en otras comunidades, aunque como desgraciadamente señaló, no es nada nuevo. Y el objetivo es retrasar esta edad de inicio porque cualquier cantidad es problemática.

A esas edades, ha insistido esta experta, «estamos en plena formación física y psicológica y el alcohol puede generar problemas de retención, problemas cerebrales, conflictos familiares y problemas a corto, medio y largo plazo».

Para ello, el programa Astrolabio, que aunque analiza el consumo de otras sustancias, se ha centrado principalmente en el alcohol, ha estudiado en los últimos años a más de 6.200 estudiantes de diferentes zonas de Valencia. Han participado un total de 52 centros educativos tanto públicos como concertados. Una de las conclusiones es que no hay una zona de la ciudad mejor o peor que otra y más o menos las cifras de consumo son similares en los diferentes barrios.

El dato que también preocupa es que los jóvenes que empiezan a consumir antes, a los 12 años, tienen cuatro veces más opciones de quedar dentro de la adicción.

E insistió en que hay más de 25 años de evidencia científica con la realización, por ejemplo, de resonancias magnéticas de los problemas que causa el alcohol frente a quien decide no tomarlo.

La profesora también quiso desmontar alguna de las ideas que circulan entre los jóvenes, como que el alcohol no es estimulante, porque aunque al principio genera una desinhibición, posteriormente va afectando al cerebro y causa consecuencias físicas que se van notando poco a poco. También rechazó las ideas extendidas de «como consumo solo los fines de semana no pasa nada» o «lo dejo cuando quiero». En este sentido, juega un gran peso la presión social. Además, preocupa el hecho de que entre los menores de 13 años se considere un consumo excesivo a partir de cinco bebidas, cifra que sube hasta las siete entre los de 17 años.

El objetivo fundamental, resumieron, es que es que se evite que el consumo de alcohol comience tan pronto.

Y hay que apuntar también a otros sectores que pueden ser responsables como quienes venden alcohol a menores. Finalmente también destacaron el papel fundamental de los medios de comunicación para que a través de las redes sociales se filtre la información que a veces puede ser errónea sobre el consumo de alcohol. Cualquier cantidad es mala, insistieron.

Uno de los aspectos positivos y que llaman a la esperanza es que ha descendido notablemente la creencia sobre el consumo de alcohol y los jóvenes son más conscientes de que supone un riesgo y que tiene consecuencias para la salud. La normalización del consumo de alcohol entre adolescentes es una cuestión con la que hay que acabar cuanto antes, apuntó la concejala de Servicios Sociales Marta Torrado.

Y no es éste el único problema existente, ya que como señaló la profesora, en mayo llegará el momento de hablar del problema de los vapeadores y el aumento de su uso entre los jóvenes con motivo del día sin tabaco.