Dos horas de atasco en Pérez Galdós

Las obras han vuelto a Pérez Galdós, y de qué manera. Con sólo dos carriles libres, los atascos se han enseñoreado este lunes a primera hora de la avenida en el tramo entre el cauce del río y la calle Democracia. Al no estar habilitado el giro a la derecha, los vehículos que discurrían por Pechina tenían que cruzar en línea recta o girar a la izquierda, lo que ha afectado a ambos sentidos de la circulación por Pérez Galdós al quedarse los coches detenidos en mitad de la avenida: el cruce de Pechina tiene un semáforo en ámbar.

Estos trabajos, que comenzaron el pasado sábado, se prolongarán hasta el 9 de mayo. Se trata de obras de canalización eléctrica que obligan a cortar todo el sentido sur de la avenida, por lo que hay que invertir el sentido de un carril en dirección contraria. El estrechamiento empieza ya en el puente de Campanar sentido la propia avenida. La situación ha dejado importantes retenciones a primera hora de este viernes, con hasta dos horas entre las 7.30 y las 9.30 horas. Los atascos se han repetido a media tarde, con circulación lenta en Maestro Rodrigo desde Pérez Galdós hasta General Avilés.

Once empresas optan a la remodelación de la avenida Un total de 11 empresas optan a la remodelación de la avenida Pérez Galdós. El contrato, dotado de más de 27 millones de euros, es uno de los más 'jugosos' de los últimos años, de ahí el interés suscitado por las licitadoras. Las once empresas que siguen en el proyecto son Azvi, Dragados, FCC-Torrescámara, Ferrovial-Ocide, Lantania-Levantina de Edificación y Obras Públicas (Cleop), Obras con Huarte Lain, Acciona-Gestaser, Becsa-Rober, Pavasal-Grupo Bertolín, Vías y Construcciones-CHM Obras e Infraestructuras y Vilor Infraestructuras. Ahora, la Mesa de Contratación tiene que analizar las bajas ofertadas, así como las mejoras que proponen las mercantiles, entre las que hay uniones temporales de algunas de las empresas más importantes del sector. A grandes rasgos, los objetivos principales del proyecto son tres: la mejora de la habitabilidad, a través de la creación de un entorno más agradable y seguro para los residentes, lo que supondrá un aumento en la calidad de vida; la renaturalización mediante el incremento de la infraestructura verde para promover un espacio público sostenible y resiliente; la reducción de emisiones gracias al fomento del uso de medios de transporte no contaminantes, como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie, para disminuir así las emisiones de CO2 y la contaminación acústica. Como se recordará, finalmente se descartó el soterramiento del túnel porque sería casi el doble de caro de lo presupuestado, según dijeron en su momento desde el Ayuntamiento de Valencia.

No son las únicas obras que se han hecho en la zona. Ya en verano hubo trabajos en buena parte de la avenida. Estas obras soliviantaron a los vecinos porque se dejó poco espacio para el tránsito peatonal. Además, complicaron mucho la circulación por el paseo de la Pechina. Estas obras, que son canalizaciones eléctricas, no tienen nada que ver con las de reforma de la avenida, por mucho que no pocos vecinos piensen que es así. Se trata de trabajos diferentes que intentan hacerse en verano, cuando la circulación baja mucho. En este caso, se ha decidido hacerlo en abril porque en Semana Santa también baja el tráfico.

De hecho, estos trabajos son la continuación de los que se hicieron en verano, cuando se dejó un solo carril compartido entre el tráfico privado y los autobuses desde el puente de Campanar. Aquello también fueron obras de canalización de red eléctrica inteligente, que obligaron a trabajar en el carril que normalmente ocupan los coches, que pasaron a compartir el carril bus con los autobuses de la EMT y los taxis. Los trabajos ya han empezado en julio, cuando ya se registraron grandes atascos en una avenida por la que pasan unos 50.000 vehículos al día, pese al descenso de tráfico en verano.

Por la zona se han visto este lunes varias patrullas de Policía Local que pretenden mejorar la circulación y evitar los atascos. Es algo complicado porque los coches son los mismos y el espacio se reduce.

Seis entidades vecinales convocan una concentración para pedir la eliminación del túnel Seis entidades vecinales de la ciudad han convocado para el próximo sábado una concentración en la que pedirán al ayuntamiento de la ciudad la eliminación del túnel de la avenida Pérez Galdós por considerar que esta es «insalubre», «peligroso» y «una barrera arquitectónica obsoleta que impide el contacto vecinal y comercial directo a los barrios situados» a sus lados. Las entidades que han impulsado este protesta --el Colectivo Fuera Túnel y las asociaciones vecinales de la Petxina, Patraix, la Raïosa, Abastos-Finca Roja y la Roqueta-- han señalado que «no eliminar el túnel en la reurbanización de la avenida, además de poner en peligro la financiación europea, no soluciona el problema de ruido y contaminación que sufren los vecinos» de ese entorno. La concentración tendrá lugar a las 11.00 horas en la salida del túnel que da a la calle Cuenca. «Está en juego nuestra salud física y mental, la seguridad vial, la calidad de vida, la comunicación entre barrios y el comercio de proximidad», han asegurado los citados colectivos. Así, han expuesto, en un comunicado, que «las personas que viven o trabajan en la avenida Pérez Galdós-Giorgeta tienen que convivir con unos niveles de contaminación y de ruido que están muy por encima de los que la Organización Mundial de la Salud establece como aptos para la salud». Las entidades ciudadanas han apuntado que eso es así «debido, principalmente, a los vehículos a motor que circulan» por esa vía, que ha llegado a soportar «hasta 72.000 vehículos diarios en un espacio de 30 metros de ancho». «La problemática existente en estas avenidas afecta en todos los ámbitos de la salud, seguridad, espacios urbanos, zonas verdes, movilidad y accesibilidad partiendo de la existencia del paso inferior, que además de insalubre y peligroso, es una barrera arquitectónica obsoleta que impide el contacto vecinal y comercial directo a los barrios situados» a los lados, han insistido las asociaciones. Asimismo, han comentado que «la lucha vecinal consiguió en el año 2022 que el anterior gobierno --de la ciudad, formado por Compromís y PSPV-- llevara a cabo una reforma táctica que disminuyó el tráfico de vehículos a motor en la avenida, amplió aceras y señalizó la circulación para bicicletas». Los colectivos ciudadanos han agregado que además, «se logró un concurso de ideas cuyo proyecto ganador 'Arrels' incluía la eliminación del paso inferior», así como «crear una avenida habitable para las personas, consiguiendo una financiación de la Unión Europea para su ejecución». El Colectivo Fuera Túnel y las asociaciones vecinales de la Petxina, Patraix, la Raïosa, Abastos-Finca Roja y la Roqueta han añadido que «sin embargo, los gobernantes actuales han decidido realizar un nuevo proyecto que mantiene el paso inferior, excusándose tanto por el coste elevado que supondría eliminarlo cubrirlo con una losa, como por el plazo de tiempo para ejecutarlo». Estas entidades han expuesto que el proyecto ganador --del concurso de ideas-- preveía una demolición del túnel «mucho más rápida y económica y no su cubrición». «Los que aquí vivimos, trabajamos o transitamos, queremos poder abrir las ventanas de nuestras casas, andar o pasear sin que el ruido atronador de los vehículos a motor nos lo impida. Queremos respirar un aire más limpio, tener arbolado y zonas verdes y contar con espacio para los peatones y bicicletas», han señalado los colectivos vecinales. En esta línea, han expuesto que «nada de ello se conseguirá si el túnel de Pérez Galdós y Giorgeta se mantiene», al tiempo que han remarcado que «la reforma completa de la avenida junto con la supresión del paso a nivel es necesaria para el conjunto de la ciudad de Valencia».