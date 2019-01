Colapso por los paros de EMT y Metrovalencia Aglomeración de gente para subir al metro, esta mañana. / Irene Marsilla «Vamos ahogados en los vagones», cuentan algunos pasajeros MAR GUADALAJARA Martes, 29 enero 2019, 09:26

A las siete de la mañana en la ciudad, ya circulaban tan solo los servicios mínimos de la EMT, con retrasos de más de 20 minutos, y los usuarios mostraban su malestar. «Esto me cabrea, entre el metro y el autobús no hay quien pueda ir a trabajar», decía Jose mientras esperaba al autobús en la avenida Ángel Guimerà. Tan solo media hora más tarde empezaban los paros en el metro. «Pasa uno a y 16 y el siguiente en media hora, esto es increíble, menos mal que lo leí anoche en prensa y he salido antes de casa», explica María.

A las ocho de la mañana el colapso ya era evidente. Guardias de seguridad trabajaban para evitar tapones y percances en los andenes del metro en la estación Ángel Guimerà. El retraso de más de media hora en los trenes hacía «desesperar» a los usuarios: «Normalmente cojo el de menos diez hacia Torrent Avinguda y llego al trabajo a y diez, pero hoy llegaré tarde, aún estamos aquí y es desesperante», dice Marta.

Largas esperas en las estaciones de metro de Valencia. / LP

Los transbordos ralentizan el tránsito en el metro y «aún es peor si tienes que coger ambas cosas», explica Lídia a la salida de la parada de metro Ángel Guimerà. «Tengo que coger un bus y encima se han puesto de acuerdo, es indignante. Si realmente quieren protestar, que hagan una jornada de puertas abiertas».

Los vagones de los trenes que llegaban a la estación de Ángel Guimerà han ido abarrotados desde primera hora de la mañana. Los tapones se han generado en los andenes: «Todos vamos con prisa y luego es asfixiante. Los que bajan empujan a los que tratamos de entrar», dice Xavi, que junto a un compañero han tenido que dejar pasar el metro porque «es imposible entrar», asegura.

«Están siempre haciendo huelga, vamos ahogados en los vagones y yo no sabía que había paros porque en la aplicación no me aparecía», ha explicado Tomás.

Pasajeros esperando esta mañana el autobús. / LP

La circulación de autobuses también ha generado desconcierto entre los usuarios de este medio de transporte. Las líneas se solapaban, llegando varios autobuses en la misma dirección con minutos de diferencia, mientras el paso de otras nunca se producía. Así ha ocurrido en la parada 702: «Han pasado dos del 92 y dos del 64 y sigo esperando», comenta Paula, que ha cambiado el metro por al autobús. «Cojo siempre el metro en Ángel Guimerà, pero era un agobio y al ver que no pasaba he venido aquí, pero el bus tampoco pasa. Llego 40 minutos tarde», asegura.

A las nueve de la mañana, los retrasos en la red de autobuses de la EMT aún eran notables, a pesar de haber terminado el primer paro convocado en el día de hoy. Algunos pasajeros, hartos de la espera, optaban por la alternativa del taxi: «No puedo quedarme aquí toda la mañana, algo que al parecer ellos no entienden», comenta Carmen.

En Metrovalencia, el paro será de 7.30 a 9.15 horas. Mientras en la EMT, el paro está programado hasta las 9 horas por la mañana y de 17 a 19 horas por la tarde.