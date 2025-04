División entre los vecinos por la gestión del Ayuntamiento de Valencia en la dana

Climent: «Más del 90% de propuestas de Compromís estaban recogidas en la moción alternativa»

La concejala de Participación Ciudadana y Recursos Humanos, Julia Climent, ha respondido a las críticas de la oposición alegando que el gobierno municipal «escucha y toma muy buena nota, sobre todo de las aportaciones constructivas porque nuestra máxima prioridad –ha subrayado- es avanzar en la reconstrucción».

Climent ha achacado a la oposición haber presentado una exposición de motivos en sus mociones «llena de falsedades, como que no hemos articulado ninguna participación, que somos insensibles, que no escuchamos al pueblo, que solo hemos hecho reuniones con tres asociaciones… Y todo eso no es cierto».

La edil 'popular' ha asegurado que la mayoría de las propuestas de Compromís «o ya están ejecutadas, o se están ejecutando o tramitándose su ejecución». Además, ha acusado a la coalición nacionalista de haber «impedido alcanzar un acuerdo de toda la corporación para aprobar propuesta de manera unánime».

Climent ha desvelado que durante un receso que ha habido en la sesión se han planteado alternativas conjuntas con las que gobierno y oposición estaban de acuerdo en el «98% de los asuntos». Sin embargo, finalmente «no ha sido posible el consenso», ha lamentado la concejala de Participación Ciudadana tras aseverar que «más del 90% de propuestas de Compromís estaban recogidas en la moción alternativa».