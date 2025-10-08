Dos personas detenidas por robar cobre de las obras del metro en Valencia Los apresados son dos varones de 26 y 27 años que retiraron las vallas de protección que se encuentran junto a la plaza de toros

R. V. Miércoles, 8 de octubre 2025, 15:23

Una patrulla de la Comisaría de Proximidad de Ruzafa ha detenido a dos hombres que, supuestamente, acababan de robar cable de cobre en las obras del metro que se están ejecutando en el número 5 de la calle Alicante, según ha informado la Policía Local.

Conforme a la información facilitada, los agentes observaron a estas dos personas arrastrando, con gran esfuerzo, un carro de un supermercado lleno de objetos por la explanada situada junto a la Plaza de Toros. Los policías identificaron a los sospechosos y comprobaron que el carro estaba cargado con cable del tendido eléctrico extraído de una instalación, así como las herramientas de corte que se utilizan en el robo de cables de cobre.

Posteriormente se acercaron a las obras del metro que se están llevando a cabo junto a la Plaza de Toros y comprobaron que las vallas que protegen el recinto habían sido desplazadas. Fue enronces cuando en el interior encontraron gran cantidad de cobre cortado, que coincidía con el cable que se encontraba en el carro de la compra. Finalmente los agentes detuvieron a los dos varones, de 26 y 27 años de edad respectivamente, acusados de un presunto delito de robo con fuerza.