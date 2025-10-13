Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una de las lagunas del Oceanogràfic de Valencia. LP

Detectado un caso de gripe aviar en el Oceanogràfic de Valencia

El ejemplar ha sido aislado y se ha cerrado temporalmente la única instalación afectada

EP

Lunes, 13 de octubre 2025, 18:55

El Oceanogràfic de Valencia, durante los controles veterinarios que realiza de forma «habitual» y «rutinaria», ha detectado y aislado un caso de gripe aviar en uno de los aviarios cerrados del centro. Como medida, se ha cerrado temporalmente la única instalación afectada y se han aplicado los protocolos de desinfección y sanidad, según ha informado el recinto en un comunicado.

Desde el Oceanogràfic han afirmado que el caso «está controlado» y «no afecta al resto de las instalaciones» que «permanecen abiertas con total normalidad y completamente operativas». «El centro está siguiendo en todo momento las indicaciones de las autoridades competentes», han subrayado.

