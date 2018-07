Las despedidas de soltero con charangas no son bien recibidas en Ruzafa Una despedida de soltera, en el centro de la ciudad. / irene marsilla Las protestas vecinales se repiten los fines de semana de verano cuando se multiplican en la calle los grupos con ambientación musical ÁLEX SERRANO Jueves, 19 julio 2018, 00:58

Sin llegar al extremo de capitales de provincia como Málaga o Córdoba, que ya han colgado carteles en los barrios más populares en los que avisan que no atenderán despedidas de soltero, pero algo se mueve en Ruzafa. Con motivo del salto a la palestra de este tipo de medidas en las capitales del sur, en el barrio valenciano los hosteleros recordaron ayer la recomendación de no atender a las despedidas de soltero o soltera que incluyan charangas. Se evita así las molestias derivadas de este acompañamiento musical que se encuentra, fin de semana sí y fin de semana también, con la oposición frontal de los vecinos de Ruzafa.

Así lo explicaron ayer desde la asociación de hosteleros del barrio, que han recordado en estas fechas esta recomendación, trasladada a sus asociados hace tiempo. Se refieren sobre todo a permitir ocupar terrazas a grupos que acudan «vestidos de manera incorrecta, se comporten mal o causen mucho ruido». Aseguran que por el momento no se han planteado recomendar no atender a este tipo de grupos «si se comportan correctamente», pero sí insisten en la necesidad de ser conscientes «de si a nosotros nos gustaría, como vecinos, que se pusiera un grupo a tocar 'Despacito' toda la tarde bajo la ventana de nuestra habitación».

El Consistorio recuerda que no se autoriza el uso de bandas musicales para actividades particulares

La asociación de hosteleros intenta así congraciarse con los residentes, sobre todo con la asociación de vecinos Russafa Descansa, que ha hecho de la lucha contra el turismo masificado y las despedidas de soltero su razón de ser. Y es que el problema de las despedidas de soltero tiene difícil solución. Desde la concejalía de Dominio Público explican que no autorizan el uso de charangas en las despedidas de soltero ni en ningún otro caso en el que el solicitante del permiso sea un particular. «Algunos sí lo piden pero no lo damos, y los que no lo piden evidentemente no lo tienen», explican las mismas fuentes. En estos casos, aseguran, la Policía Local podría multar a los participantes en la charanga si el ruido supera los decibelios pertinentes.

A vueltas con la ZAS

Ruzafa sigue envuelto en un conflicto vecinal similar al que se vive en Ciutat Vella entre quienes defienden los usos turísticos y hosteleros y quienes piden un uso más razonable del espacio público. De hecho, el pasado mes de mayo una nueva asociación de Ruzafa, el Colectivo Russafí, se mostró en contra de que el barrio se declare Zona Acústicamente Saturada (ZAS) y elaboraron un manifiesto para apostar por la sostenibilidad del turismo. Como explicó en LAS PROVINCIAS uno de sus portavoces, Javier Laface, «somos comerciantes que salimos para decir 'no' a la declaración ZAS y al recorte abusivo de las terrazas». Si bien Russafa Descansa fue al juzgado contra el Ayuntamiento por el ruido y saturación de locales, el nuevo colectivo se muestra contrario a las medidas de la ZAS. Como alternativa proponen que «el Consistorio impulse mediaciones para tratar los problemas individualmente. Es decir, para reunir a los generadores del ruido y a los que lo padecen para aportar soluciones sin aplicar unas medidas que afectarían a todos los comercios».

Sin embargo, desde el Consistorio ya han iniciado una campaña de revisión de las terrazas en el barrio, junto a otros puntos como El Mercat, El Carmen o El Palmar, que en muchas ocasiones ha reducido el espacio disponible, lo que ha motivado quejas y protestas de los hosteleros, aunque también los hay en el propio barrio que entienden que el equilibrio es importante para no «matar de éxito» a uno de los barrios más importantes de Valencia desde el punto de vista del ocio y del turismo. «Entre todos no podemos matar la gallina de los huevos de oro», insisten.