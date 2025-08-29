Decathlon abre nueva tienda en Valencia El establecimiento incorporará el nuevo modelo de tienda de la compañía y contará con una superficie comercial de más de 470 m²

El mes de septiembre es el período por defecto de recuperar la rutina y la vuelta al cole. Unas semanas de recuperar hábitos perdidos y también de volver al gimnasio tras los excesos del verano. Algo similar deben pensar desde Decathlon que a partir de la semana que viene amplía su red de locales en Valencia.

Decathlon estrena ubicación en la capital del Turia el próximo 4 de septiembre, a las 17.00 horas, con la apertura de puertas de su nueva tienda, reforzando así su apuesta por la ciudad.

El nuevo espacio, que estará ubicado en la planta inferior del Centro Comercial Saler, frente a la Ciudad de las Artes y las Ciencias y el Oceanográfico, incorporará el nuevo modelo de tienda de la compañía y contará con una superficie comercial de más de 470 m².

El horario de apertura del establecimiento será de lunes a sábado y domingos y festivos de apertura, de 10.00 a 22.00 horas.

