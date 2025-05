Una construcción abandonada del Jardín del Turia se convertirá en la Casa del Voluntariado

EFE Valencia Lunes, 26 de mayo 2025, 19:13 Comenta Compartir

Cecotec y Coloring the World Foundation (CTWF) colaborarán para financiar la transformación de una construcción abandonada en el jardín del Turia de Valencia en La Casa del Voluntariado como centro de reunión para asociaciones.

El diseñador Okuda San Miguel será el encargado de poner su sello en el exterior de este centro en colaboración con el artista contemporáneo Felipe Pantone, quienes intervendrán la fachada con un juego llamativo y moderno de formas multicolores, según ha informado la firma valenciana.

La financiación de la conversión del espacio abandonado en La Casa del Voluntariado se hará mediante los ingresos de la venta de dos artículos solidarios, un patinete y un microondas de Cecotec con diseños de Okuda San Miguel.

Cecotec facturó más de 518 millones en 2024 y ofrece un catálogo de 4.000 referencias en las categorías de aspiración, cocina, 'fitness', televisión, gama blanca, movilidad eléctrica, descanso, climatización, cuidado personal, jardín, mascotas, planchado y bricolaje.

Coloring the World Foundation es una organización no lucrativa creada por el artista contemporáneo Okuda San Miguel y su agencia de representación Ink and Movement.