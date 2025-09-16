'Y ahora, qué': un congreso científico para dar respuesta a las necesidades de la Albufera

'Y ahora, qué? Para responder a la pregunta que la comunidad científica y también la opinión pública valenciana se hace al respeto del futuro ... que aguarda a la Albufera, los días 26 y 27 de noviembre el Jardín Botánico acogerá unas jornadas organizadas por la Junta Rectora del Parque Natural: una propuesta insólita, que se celebra por primera vez, a la vista de las urgencias que presenta ese valioso espacio natural. Insólita además porque en su preparación trabajan representantes de distintos campus valencianos, lo cual da idea del carácter estratégico que tiene la resolución de los problemas que presenta la Albufera para esos colectivos y que refuerza la conclusión central de otras iniciativas semejantes, como la que organiza este periódico durante los últimos cuatro años: la idea es que la ciencia debe protagonizar cualquier solución que se enarbole para curar la mala salud del parque.

Los objetivos de las jornadas, según explican sus promotores en una nota de prensa, incluye una parte consistente en «mostrar los resultados de las investigaciones recientes» sobre la Albufera, pero también servirán para «evaluar el impacto de las riadas de 2024 sobre el sistema socio-ecológico» del lago y su entorno. También pretenden los convocantes analizar «el reciente freno en la tendencia de largo recorrido de recuperación ecológica de la Albufera», así como otros objetivos igualmente relevantes: por ejemplo, «identificar los problemas clave, las lagunas de conocimiento y las investigaciones necesarias para contribuir a impulsar de nuevo la recuperación del humedal».

El congreso ayudará asimismo a explorar el conocimiento sobre «los efectos del cambio climático en esta senda de recuperación», con el fin de «trasladar estas reflexiones al conjunto de la sociedad y a las administraciones públicas». Las jornadas se estructurarán en cuatro bloques, coordinados por cuatro miembros de la Comisión: un primer panel dedicado al estudiar el balance sedimentario (bajo la dirección de Ana Blázquez, catedrática de la UCV), otro enfocado a determinar la calidad agua/ecológica (tutelado por Andreu Rico, de la UV), un tercero que acometerá lo relativo a planificación y recursos hídricos (encargado a Miguel Ángel Pérez, de UPV), y un cuatro que dará protagonismo al sector productivo, pilotado por el catedrático de la UPV Miguel Jover.

El comunicado informa además de que las jornadas incluirán una sesión de pósteres, destinada principalmente a jóvenes investigadores, «que pretende estimular la presentación de resultados de sus investigaciones recientes». El mejor póster recibirá un galardón que llevará el nombre de la profesora Yolanda Picó (UV-CSIC), «honrando su excelencia académica y humana».