Vista aérea del tancat de la Pipa. José Luis Bort

'Y ahora, qué': un congreso científico para dar respuesta a las necesidades de la Albufera

Científicos de los campus de la UV, Católica y Politécnica coordinarán las jornadas, que se celebrarán en noviembre con el propósito de analizar «el freno» experimentado en la recuperación del parque natural

Jorge Alacid

Jorge Alacid

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 09:49

'Y ahora, qué? Para responder a la pregunta que la comunidad científica y también la opinión pública valenciana se hace al respeto del futuro ... que aguarda a la Albufera, los días 26 y 27 de noviembre el Jardín Botánico acogerá unas jornadas organizadas por la Junta Rectora del Parque Natural: una propuesta insólita, que se celebra por primera vez, a la vista de las urgencias que presenta ese valioso espacio natural. Insólita además porque en su preparación trabajan representantes de distintos campus valencianos, lo cual da idea del carácter estratégico que tiene la resolución de los problemas que presenta la Albufera para esos colectivos y que refuerza la conclusión central de otras iniciativas semejantes, como la que organiza este periódico durante los últimos cuatro años: la idea es que la ciencia debe protagonizar cualquier solución que se enarbole para curar la mala salud del parque.

