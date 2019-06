Compromís ofrece al PSPV negociar tres modelos de gestión compartida El alcalde Ribó y la concejala Gómez, el pasado sábado en el hemiciclo. / manuel molines La formación de Ribó propone fijar objetivos semestrales para comprobar que se cumple el programa de gobierno conjunto P. MORENO VALENCIA. Miércoles, 19 junio 2019, 23:46

Nueva reunión entre los representantes de Compromís y el PSPV con un avance sobre el programa conjunto de gobierno para el Ayuntamiento de Valencia, prácticamente ya con el borrador hecho. Además, la formación liderada en el Consistorio por el alcalde Joan Ribó ha puesto sobre la mesa hasta tres modelos de gestión compartida, con competencias en proporción a los ediles logrados por cada uno de estos partidos en las elecciones.

Así, no se espera que mañana, cuando se reúnan de nuevo, se cierre de manera definitiva el reparto de áreas de gobierno. El asunto se perfila bastante más complejo que una mera distribución de las siete delegaciones que tenía València en Comú, sino que se plantea una remodelación profunda de las competencias del anterior mandato.

Según pudo conocer este periódico, desde Compromís se reafirmó la voluntad de llegar a un acuerdo para conformar un gobierno de coalición estable. La investidura del alcalde Ribó contó con el apoyo de los siete ediles socialistas y el mismo sábado, la portavoz del PSPV, Sandra Gómez, señaló a su salida del hemiciclo que ellos «habían cumplido» a la espera de cerrar un acuerdo para la junta de gobierno.

En el encuentro de ayer no se trató, al menos no trascendió, el asunto de la vicealcaldía para Gómez. Esta opción apareció la primera semana tras las elecciones municipales, aunque Ribó no ha querido valorarla en posteriores comparecencias públicas. Fuentes conocedoras de la negociación señalaron que se han fortalecido las bases del programa de gobierno, y que Compromís planteó hasta tres modelos distintos de gestión compartida en que «se aplica la colaboración entre las delegaciones sin crear compartimentos estancos».

Estos modelos contemplan un «reparto equilibrado de competencias atendiendo a la representatividad obtenida por cada formación tras las elecciones del 26 de mayo pasado, en que Joan Ribó se erigió como el candidato de la fuerza más votada para acceder a la alcaldía». Un modelo que seguiría «la senda de la acción de gobierno llevada a cabo durante el pasado mandato, y que se ha comprobado que ha sido eficaz y de éxito».

Otra de las propuestas de Compromís ha sido elaborar un programa de gobierno 2020-2023 que semestralmente incorpore objetivos relacionados con los puntos del acuerdo de gobierno pactados al inicio del mandato. De esta manera se podrá evaluar la acción de gobierno.

Empiezan las delegaciones

De manera paralela a la negociación entre las dos formaciones, el alcalde Ribó ha delegado ya varias competencias para no atascar la gestión diaria en el Ayuntamiento. Entre lo más doméstico, pero igual de importante, se encuentra el calendario fijado para los concejales en cuanto a las bodas civiles que deben presidir en el segundo semestre. El Palacete de Monforte acoge estas ceremonias hasta seis días al mes, entre viernes y sábados.

Otro asunto donde también ha delegado competencias ha sido el referido a la Mesa de Contratación, que asume de manera provisional el concejal Sergi Campillo, delegado de esta materia en el anterior mandato. Esta resolución es vital para que no se frenen decenas de concursos en marcha, algunos tan urgentes de resolver como la reforma de una docena de colegios u obras de urbanización que deben comenzar en los meses de verano.

Esta delegación de Ribó fue colgada ayer en la plataforma electrónica del Ayuntamiento, al igual que una referida a la constitución de una junta de gobierno provisional, con tres ediles de Compromís y dos del PSPV, además del propio alcalde. Por parte de los primeros aparece en la relación Sergi Campillo, Isabel Lozano y Giuseppe Grezzi, un listado que se completa con los socialistas Sandra Gómez y Ramón Vilar.

Esta junta debe servir para agilizar la gestión del Consistorio hasta que se forme la definitiva, con las tenencias de alcaldía y la posible vicealcaldía que se reivindica desde su grupo para Gómez. Esta resolución pasará por el primer pleno, todavía sin fecha, que solventará todos los asuntos internos.