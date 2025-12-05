Un chimpancé criado con biberones en el Bioparc se integra con su familia La madre no generaba suficiente leche y desde el parque de Valencia lo han alimentado durante meses

R. V. Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:57 Comenta Compartir

Han sido meses de cuidados con biberones, con un equipo del Bioparc dedicado a sacar adelante a una cría de chimpancé, que ahora se ven recompensados. Se ha integrado con su familia en el parque de Valencia, para alegría del personal del recinto.

El pasado mes de febrero, Bioparc anunciaba la satisfacción por el nacimiento de un chimpancé junto a la preocupación por la difícil actuación que implicaba una crianza con biberones para salvarle la vida dado que su madre, Eva, no generaba suficiente leche. La activación de todo un protocolo dirigido por especialistas en primatología y bienestar animal para evitar la impronta humana y mantener sus instintos y tras muchos meses de paciencia y trabajo el objetivo se ha conseguido de la forma más satisfactoria.

Esta semana Ekon ha completado la integración en su familia y, además, ya se encuentran en la instalación exterior compartiendo juegos con las otras crías en la zona que recrea la selva. Todo este complicado proceso se ha producido gracias a la participación del parque valenciano en el programa internacional de conservación (EEP) de esta especie (Pan troglodytes verus) catalogada En peligro crítico de extinción en la Lista Roja de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza).

Los conocimientos científicos son fundamentales en las estrategias de defensa de la biodiversidad, sobre todo en las acciones con especies como grandes primates, por su complejidad y por su altísimo riesgo de desaparecer. Es necesario abordarlo de forma global teniendo en cuenta el bienestar del grupo y de cada individuo, con sus particularidades y distintas necesidades. El personal de los Bioparc ya había demostrado su capacidad de afrontar estos retos, cuando en 2019 se consiguió que Djibril, nacido en Fuengirola, fuera «adoptado» por la hembra Eva en Valencia. Justo estos dos animales han sido determinantes en este nuevo logro.

Por una parte, la confianza de Eva en el equipo técnico y, por otra, el encuentro de los dos «hermanos» que ha sido el último y más complicado paso. Durante estos largos meses el planteamiento ha sido la reintroducción progresiva en el grupo.

Así, Ekon se reunió con su madre y posteriormente con su hermana Cala. Cada fase suponía un desafío, pero la planificación seguía según lo esperado y por ello, se continuó con sus tías (Natalia y Noelia), las otras dos hembras (Py y Malin) y su padre Moreno. Las escenas conmovedoras de cada encuentro han permitido llegar al corazón de muchas personas para trasladar la necesidad de proteger estas especies.

El compromiso con los grandes primates de los BIOPARC es total, con el trabajo «in situ» de la Fundación y de los centros de Fuengirola y Valencia. Albergan los grupos más numerosos de España de chimpancé y gorila occidental de llanura (Gorilla gorilla gorilla) y bajo estrictos criterios de cría controlada están aportando esperanza con valiosísimos nacimientos.

El más emocionante y reciente, se ha vivido en BIOPARC Fuengirola, cuando las personas que estaban recorriendo el parque contemplaron el parto totalmente natural de la gorila Wefa. Impresionantes imágenes con el comportamiento innato, desde la extrema delicadeza en la atención del «bebé» hasta la importancia de comerse la placenta que aporta proteínas y energía los primeros días de maternidad.