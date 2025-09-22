Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El incendio de una furgoneta obliga a desalojar dos casas en Chiva
Las torres de Quart en Valencia. Irene Marsilla

Cerradas las torres de Quart por su rehabilitación

El presupuesto de la actuación es de cerca de 47.500 euros, y permitirá recuperar el estado del monumento

R. V.

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:48

Ya ha comenzado los trabajos de rehabilitación de las Torres de Quart, monumento Bien de Interés Cultural (BIC), una acción dirigida a recuperar su ... estado de conservación que, según los informes técnicos, se halla seriamente afectado por diversos elementos, como el paso del tiempo, el vandalismo y las condiciones climáticas de la ciudad. La empresa Ibaizabal Técnicos y Obras SLU se encarga de la acción de limpieza y recuperación de los elementos del monumento, que disponen de un presupuesto de 47.489,25 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución estimado de dos meses. El histórico edificio ya ha sido vallado y aislado del paso de viandantes, y durante el tiempo que duren las obras, las Torres de Quart permanecerán cerradas al público por razones de seguridad.

