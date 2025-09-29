Los centros de salud de Valencia, llenos pese a la alerta roja: «No quería perder la cita» Sanidad pide que los ciudadanos no se desplacen si el tiempo es adverso y promete la reprogramación de las visitas

Rosana Ferrando Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:58

La alerta roja por lluvias decretada este lunes en Valencia no ha evitado que muchos vecinos acudieran a sus centros sanitarios para sus citas médicas. Pese a las recomendaciones de la Conselleria de Sanidad, que envió un SMS para pedir que se evitaran los desplazamientos si las condiciones meteorológicas eran adversas, el Centro de Salud Salvador Allende, en le barrio de Torrefiel, estaba lleno de pacientes. La misma situación ocurría en el Hospital General Universitario, donde la actividad, aunque menor que un día habitual, transcurría con normalidad.

En el Centro de Salud Salvador Allende había madres con niños, personas mayores y adultos de todas las edades. La sala de espera, a simple vista, parecía tan concurrida como cualquier otro día. La actividad se desarrollaba sin excepciones y los profesionales sanitarios atendían según la programación prevista. Entre los que aguardaban para ser atendidos estaba Javier Marín, azafato de aviación. «He venido porque tenía una cita y ya había pedido el día libre en el trabajo para poder asistir. Tengo unos horarios complicados y, si me la reprogramaban, se me iba a complicar mucho». Él, al igual que muchos otros, ha decidido cumplir con la agenda.

Laura Gómez también tenía cita hoy. Con un niño de seis años en brazos contaba que había tenido que ir a la revisión con su hijo porque no podía dejarlo solo en casa. La suspensión de las clases ha complicado la conciliación con la vida rutinaria. «Hemos venido un poco antes porque hemos visto que no llovía. Ahora nos vamos directos a casa y ya no saldremos más», explicaba la madre.

En el Hospital General, Vicente Morales, de 58 años, esperaba su turno con la firme decisión de no perder su consulta. «Esta revisión la pedí hace cuatro meses y no quiero volver a esperar otros tantos. Está muy nublado y parece que va a caer una buena, pero he venido igualmente», sentenciaba Morales. «Seguro que me cogen antes de la hora porque hay menos gente de lo normal», decía con la boca pequeña.

Los pasillos del hospital estaban ligeramente más vacíos de lo habitual, pero muchas personas han decidido ir a pesar de las amenazas del tiempo y esperan ser atendidas como es habitual. No obstante, La Conselleria de Sanidad envió un SMS gestionar la afluencia durante la alerta: «Si el tiempo es adverso, no se desplace para su cita o intervención. Su seguridad es lo primero. Se reprogramará».

Con un cielo encapotado que amenazaba con llover la mañana del lunes, los ciudadanos valencianos se han visto capaces de salir a la calle durante la alerta roja para cumplir con sus obligaciones médicas a pesar de las advertencias y recomendaciones. El miedo a alargar las revisiones y las intervenciones ha superado a las lluvias.