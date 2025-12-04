Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mercado navideño en el centro de la ciudad, en una imagen de archivo. JESÚS SIGNES

La céntrica calle de Valencia que será peatonal estas navidades

El Ayuntamiento hará un «proyecto piloto» para ver si puede cortar al tráfico de forma definitiva una vía junto a Colón

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:52

La llegada de las fechas navideñas estimula, de forma inevitable, el consumo. Millones de personas salen a las calles a disfrutar del ambiente y a realizar las compras habituales para ayudar a Papá Noel y a los Reyes Magos. Valencia, claro, no es una excepción. Las calles del centro de la ciudad se llenan en las tardes sobre todo de los viernes y del fin de semana de miles de personas. La circulación peatonal se complica, y ya no digamos la de transporte público o coches.

Es por eso que el Consistorio ha planteado cortes de tráfico en el centro durante las jornadas en que se esperan más visitantes. Estos cortes implican peatonalizar casi todo el entorno de la plaza del Ayuntamiento e incluso prevén cortar al tráfico el tramo de San Vicente entre la plaza de la Reina y la del Ayuntamiento, lo que podría hacerse cuando la afluencia fuera tal que el paso de los autobuses pudiera poner en peligro a los peatones.

Para dotar de un ambiente más navideño al centro y también para facilitar la compra en los establecimientos con más solera de la ciudad, desde el Consistorio han anunciado este viernes que peatonalizarán la calle Jorge Juan entre Sorní y Cirilo Amorós desde el día 20 de diciembre hasta el 6 de enero de 2026. A partir del 15 de diciembre se hará un señalamiento para la retirada de los vehículos desde Sorní hasta Cirilo Amorós y se permitirá únicamente el paso de vehículos a los vados autorizados.

Según la alcaldesa María José Catalá, «este tramo de Jorge Juan es un tramo que estamos analizado para su posible peatonalización. Vamos a ver cómo funciona en Navidad, que pensamos que es una época muy propicia para esta iniciativa, y después analizaremos el resultado porque queremos que se gane en calidad, especialmente para el peatón, que ha sido siempre el eje de nuestras máximas preocupaciones».

