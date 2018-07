Cena en la calle para apoyar las terrazas en Ciutat Vella Reunión de apoyo a las terrazas de hosteleros y algunos vecinos en la plaza del Negrito. / jesús signes L. SORIANO Miércoles, 11 julio 2018, 00:41

valencia. Una cena de sobaquillo reivindicativa. Esta fue la acción que realizaron ayer representantes del mundo de la hostelería, algunos residentes y falleros para apoyar el mantenimiento de las terrazas de los bares en Ciutat Vella.

A la iniciativa asistieron componentes de la asociación de vecinos y comerciantes de Ciutat Vella; componentes de la entidad Ciutat Vella i Viva; miembros de la Federación de Hostelería y algunos falleros de la comisión Plaza del Negrito.

Los organizadores ocuparon de forma pacífica los espacios de la plaza del Negrito donde el Consistorio ha reducido las terrazas de los locales de ocio y se pudieron ver carteles gigantes donde se leía 'Aquí antes había una mesa en castellano y en inglés. Y en el centro las iniciales de RIP', en referencia a la situación que padecerán algunos hosteleros de la zona.

Medio centenar de hosteleros y vecinos reivindican que no se recorten las mesas y sillas

«Estamos apoyando la existencia de terrazas en nuestro barrio. Hemos hecho una cena de sobaquillo porque estamos en contra de que se reduzca el espacio de las mesas y sillas de los bares. Queremos apoyar a los comerciantes y hosteleros porque es necesario un barrio con actividad, no cerrado», indicó Rafael Mampel, de la asociación de vecinos y comerciantes de Ciutat Vella.

Mampel indicó que «no queremos volver a la imagen de hace décadas en la que no había negocios y no se podía ir con tranquilidad por las calles porque estaba instalada la venta de droga. No queremos que esto vuelva a suceder. Y los negocios son el motor que da vida al centro histórico».

Desde Ciutat Vella i Viva, su presidente, Jesús Ortega, indicó que «hemos venido a la plaza del Negrito porque está siendo una de las más castigadas por los recortes del Ayuntamiento. En esta plaza a un local le han recortado el 70% de la terraza y en la zona del Carmen hay un chico que ha pagado hace poco 200.000 euros por un traspaso y tenía diez mesas y ahora sólo tres, cómo va a pagar ahora eso».

También comentó que «ahora las mesas y sillas están siendo sustituidas por la invasión de motos, lateros y el botellón».

Colectivos como la asociación de vecinos del Carmen o la asociación Amics del Carmen no secundaron esta iniciativa porque sí que apuestan por el control y reducción de terrazas que está realizando el Consistorio. Por su parte, Mampel, explicó que «nosotros sí queremos que se dejen las mesas que había, otra cosa es que si alguien no respeta que le hagan cumplir las ordenanzas».