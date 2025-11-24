Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Consell de Cultura lanza un pulso a la Generalitat y defiende las políticas de la Acadèmia Valenciana de la Llengua
Cartel de la Zona de Bajas Emisiones en Valencia. JL BORT

Catalá, sobre la propuesta de Zona de Bajas Emisiones de PSPV y Compromís: «Es un paripé»

La alcaldesa admite que estudiará la moción de la oposición pero insiste en que no puede aceptar las exigencias sobre el corredor verde o algunas calles: «¿En qué parte de la ordenanza pongo la planta viaria de Colón?»

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 16:22

Comenta

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha respondido a la sorprendente propuesta de la oposición de que se abstenga para que los 16 concejales ... de PSPV y Compromís aprueben la Zona de Bajas Emisiones: «Es un nuevo paripé que les han presentado (a los periodistas)». La primera edil ha respondido minutos después de la presentación de la propuesta y ha asegurado que la estudiarán pero que no tiene encaje legal querer hacer coincidir en el mismo texto la ZBE con cambios en Colón o con el corredor verde.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La fiesta de un millonario sueco en Ibiza acaba con una muerta en una sauna
  2. 2

    La jueza duda de la versión de Vilaplana por el espacio del reservado
  3. 3 La Policía investiga la praxis del anestesista de Alzira y el estado del fármaco que administró a la niña que falleció
  4. 4

    El Cecopi se fue a dormir la noche de la dana mientras la jueza de guardia levantaba cadáveres
  5. 5 Un delincuente detenido por dos atracos se escapa con las manos engrilletadas del juzgado de Llíria
  6. 6

    Dos hombres aceptan 18 meses de cárcel por estafar al CEU San Pablo en el asfaltado de sus instalaciones
  7. 7 El Colegio de Odontólogos remarca que una especialista odontopediátrica realizó los tratamientos a las niñas de Alzira
  8. 8 El local que triunfa en Valencia por vender tartas de queso a menos de un euro: «Demasiado bueno para lo que vale»
  9. 9 La niña de cuatro años ingresada tras acudir a una clínica dental en Alzira sale de la UCI
  10. 10

    Mayrén en la vida pública: «La perdición de Rita vino de la Zarzuela»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Catalá, sobre la propuesta de Zona de Bajas Emisiones de PSPV y Compromís: «Es un paripé»

Catalá, sobre la propuesta de Zona de Bajas Emisiones de PSPV y Compromís: «Es un paripé»