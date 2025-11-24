Catalá, sobre la propuesta de Zona de Bajas Emisiones de PSPV y Compromís: «Es un paripé»

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha respondido a la sorprendente propuesta de la oposición de que se abstenga para que los 16 concejales ... de PSPV y Compromís aprueben la Zona de Bajas Emisiones: «Es un nuevo paripé que les han presentado (a los periodistas)». La primera edil ha respondido minutos después de la presentación de la propuesta y ha asegurado que la estudiarán pero que no tiene encaje legal querer hacer coincidir en el mismo texto la ZBE con cambios en Colón o con el corredor verde.

«Todas las ordenanzas de ZBE, la de Barcelona, la de Madrid... cualquiera, tiene un periodo para que la gente tenga el tiempo suficiente como para adquirir un vehículo. Lo que no se puede pretender es que hagamos una ordenanza que perjudique de forma inmediata a muchísimos valencianos porque tenemos que dar un tiempo a las familias para que adquieran un vehículo de estas características», ha dicho la primera edil, que ha recordado que Barcelona ha tenido desde 2020 para que la población se adaptara y Madrid, desde 2022.

«La ordenanza también incorpora proyectos que no forman parte de ella. A ver si se creen que todo el mundo tiene, de un año a esta parte, tiempo para comprarse un vehículo híbrido o eléctrico. Este ecologismo de salón se piensa que el año que viene podrán hacerlo todas las familias valencianas. Necesitan poder ahorrar», ha insistido Catalá. La alcaldesa ha explicado que la oposición «no puede pretender» que incorporen las restricciones. «Ellos a lo mejor sí, pero muchos valencianos, no», ha indicado.

Catalá ha preguntado «en qué parte» de la ordenanza se puede poner «lo de Colón». «Jurídicamente no podemos hablar de proyectos urbanos en una ordenanza que tiene otro objetivo», ha dicho. «Me parece una broma. Vamos a trabajar con la ordenanza, si van en serio sentémonos y negociamos la ordenanza, pero no le decimos a la gente, 'oiga, el año que viene tiene que comprarse un vehículo eléctrico pueda o no pueda'. No creo que la gente pueda hacerlo así», ha insistido. «Perdonadme el enfado, pero tengo que contaros la verdad», ha dicho a los informadores.

A este respecto, desde Compromís han explicado que su propuesta «en ningún momento obliga a comprar coche a ningún vecino o vecina de Valencia; de hecho, quedan excluidos de la etiqueta B y planteamos una línea de subvenciones para quien quiera cambiar de coche».

Sobre la posibilidad de abstenerse, Catalá ha dicho que estarían dispuestos a hacer factible «una ordenanza razonable». «Pero no puedo incorporar la planta viaria de Colón, el corredor verde... en una ordenanza de bajas emisiones. Cuando aterrizamos las propuestas, aparece el tema de los plazos», ha lamentado la primera edil. «Creo que cuando te plantean cuestiones imposibles está manifestando una voluntad inequívoca de no llegar a un acuerdo. Lo de hoy es un paripé delante de los medios de comunicación, porque no puedo meter en la ordenanza lo de Colón y el bulevar», ha asegurado Catalá, que ha indicado que van a valorar la propuesta de la oposición.