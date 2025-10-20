Catalá lamenta que el Gobierno bloquee el Sidi Saler

En punto muerto. En esa situación sigue el futuro del Sidi Saler, antiguo hotel que se está degradando a pasos agigantados.

La alcaldesa de Valencia, ... María José Catalá, ha desvelado este lunes durante la visita a las obras de la instalación de tres nuevos cañones de agua en la Devesa, que «el ministerio de Transición Ecológica sigue sin contestarnos en el tema del Sidi Saler».

Catalá ha recordado que se dirigieron a la ministra Aagesen en febrero, con el envío que hicieron de una carta tras conocer la sentencia que daba por caducada la concesión a las empresas propietarias del inmueble, «y seguimos sin repuesta». Incluso ha explicado que «nos hemos reiterado en la petición de que queremos una reunión y no nos atienden».

La presidenta de la asociación vecinal de la Devesa, Ana Gradolí, que ha estado presente en el acto de hoy, ha detallado que «el edificio se está degradando cada vez más». Incluso ha insistido en que «los okupas siguen entrado cuando quieren. Entran por las tardes y se van por las mañanas, pero siguen metiéndose en el edificio porque lo tienen fácil, tienen un acceso para poder entrar sin problemas y ni se refuerza el vallado, ni se toman medidas ni se mantiene el edificio».

La alcaldesa ha indicado que han reiterado la petición de la reunión «y además, queremos que nos reciba junto a los vecinos porque queremos que intervengan los vecinos, como afectados que son, en las reuniones para buscar soluciones al Sidi Saler».

Catalá ha querido dejar claro que al «Ayuntamiento le gustaría resolver el tema y nos gustaría que el Minsiterio nos recibiera y nos atienda, pero no nos dan señales, que suele ser lo habitual con el actual Gobierno».

La representante vecinal ha recordado que quieren que en este edificio se haga una residencia para personas mayores. «No tiene sentido gastarse más de 30 millones en indemnizar a los propietarios del edificio, derribarlo, desescombrarlo y regenerar la zona cuando tenemos carencias de un servicio tan importante como un centro de mayores».

Gradolí ha indicado que la «población está envejeciendo en Poblats al Sud y las residencias están en Valencia o en Sueca, pero nos hace falta una para la zona y sería una muy buena solución».