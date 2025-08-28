Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una visitante se abanica en el Mercado Central este miércoles. IVÁN ARLANDIS

El calor no da tregua ni a turistas ni vecinos en Valencia

Altas temperaturas ·

Un Mercado Central repleto de abanicos y un centro de salud sin aire, dos caras de la misma moneda: la de un verano tórrido en Valencia

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Jueves, 28 de agosto 2025, 00:46

Hace calor. Mucho. Muchísimo. El sudor se te pega a la ropa como una capa desagradable y cualquier actividad cuesta el doble. El día anima ... a tumbarse al lado de una masa de agua o bajo el aire acondicionado, pero de cualquier forma a tumbarse. Tras un nuevo repunte de las temperaturas, Valencia ha empezado a olvidar los días en que hacía frío, como si fuera una sensación que se ha ido para no volver. Denle tiempo al cambio climático, porque ocurrirá, pero por ahora sólo hace mucho calor. Y de esto no se libran ni turistas ni vecinos. Los unos pueden no darle demasiada importancia porque están de vacaciones y los otros están acostumbrados, pero todos sufren las consecuencias.



