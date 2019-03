La Policía Local de Valencia retiene al autobús de Hazte Oir MAR GUADALAJARA Martes, 5 marzo 2019, 17:36

El autobús de la organización HazteOir ha sido inmovilizado por la Policía Local antes de su llegada oficial a la ciudad. Con el mensaje #StopFeminazis, exigen derogar las leyes de género, en concreto la Ley de Violencia de Género y las Leyes LGTBI autonómicas.

Según fuentes municipales, el autocar, que tenía previsto circular por las calles de Valencia, ha sido detenido en la zona del Palacio de Congresos y requerida la documentación. De acuerdo con la normativa vigente, se le ha conducido a la central de policía para retirar los vinilos publicitarios.

HazteOir dice que sus servicios jurídicos valoran una querella contra el alcalde porque consideran que un político «no tiene la potestad para tomar estas decisiones y eso lo tendrá que decir un juez».

La organización ha anunciado que sus servicios jurídicos valoran una querella contra el alcalde Joan Ribó porque consideran que un político «no tiene la potestad para tomar estas decisiones y eso lo tendría que decir un juez». Integrantes de la organización gritaban: «Los defensores de las mujeres me están agrediendo».

Antes de arrancar el autobús y mientras realizaban las declaraciones ante los medios, un grupo de jóvenes ha retirado los carteles del vehículo, ha lanzado naranjas y gritaban: «fascistas no os queremos en estos barrios». Ambos bandos se han increpado con insultos.

Un joven del grupo AKTION con una bandera gay que estaba en el lugar de los hecho ha afirmado: «van de chulitos por las redes sociales pero luego no se atreven a hacer nada si no está la policia de por medio, las leyes de género no discriminan vosotros sí sois unos machistas».

La concejala Anaïs Menguzzato ya había anunciado en declaraciones a LAS PROVINCIAS sus intenciones respecto al paso del vehículo por la ciudad:«el autobús que pretende hacer propaganda en nuestra ciudad está vulnerando la ordenanza de publicidad, no está autorizado para circular por Valencia, y además contiene un mensaje inaceptable en la España del siglo XXI», por lo que sería denunciado por «un delito de odio». La responsable de la Policía Local de Valencia manifestó así que en Valencia «no son bienvenidos aquellos que promueven el odio y aquí trabajamos por la igualdad y por las mujeres, para que dejen de ser víctimas de la violencia machista».