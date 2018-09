Otra noche de botellón salvaje en Cruz Cubierta hasta con intento de atropello Una imagen del vídeo de la pelea y el intento de atropello, en la Cruz Cubierta. Cs denuncia la falta de refuerzo de la Policía Local pese al anuncio de hace una semana P. MORENO Sábado, 15 septiembre 2018, 12:14

Escándalos nocturnos, peleas y hasta intento de atropello. La concejala de Ciudadanos María Dolores Jiménez ha denunciado esta mañana una nueva «noche salvaje» en el barrio de Cruz Cubierta por el botellón derivado de una discoteca en la calle San Vicente Mártir. «Lo que ha ocurrido esta noche no es un acto vandálico, no es una pelea entre jóvenes, no es un altercado entre personas ebrias, es una muestra de incapacidad, de falacias a los vecinos por parte de la Delegación de Protección Ciudadana».

Los incidentes ocurrieron de madrugada, cuando una pelea en la calle entre varios jóvenes casi acaba en tragedia al perseguir un conductor a uno de los participantes con el coche a toda velocidad, estrellando al final el vehículo contra otro estacionado, tras el intento de atropello.

«Estos hechos pasan a ser más que preocupantes, si tenemos en cuenta que hace unos días Menguzzatto aseguró que se iban a tomar medidas en esta zona e incluso nos describió esas medidas, y precisamente, este fin de semana ocurran estos hechos», dijo Jiménez.

La edil añadió que los vecinos «no se merecen soportar estos hechos pero mucho menos se merecen estos gobernantes. Da la sensación que causa más daño a los ciudadanos el tripartito incapaz que los altercados producidos, porque si a sabiendas de que se pueden producir unos hechos, se anuncian medidas para combatirlos, y el resultado es que se producen altercados».