La manada de elefantes de BIOPARC Valencia. LP

Bioparc actúa frente a la extinción del 95% de elefantes

El parque zoológico valenciano se involucra en la iniciativa global One Plan Approach y apuesta por la cría controlada para garantizar la supervivencia del animal

Marta Beltrán Ferreres

Valencia

Lunes, 11 de agosto 2025, 12:17

Con motivo del Día Mundial del Elefante, que se celebra cada 12 de agosto, BIOPARC Valencia aprovecha para concienciar a la población sobre la rápida extinción que el animal ha sufrido en los últimos años. En apenas un siglo ha desaparecido más del 95% de su población, pasando de más de 10 millones a menos de 400.000 individuos.

La principal razón del descenso en la comunidad de elefantes es la caza furtiva por su codiciado marfil y la pérdida de sus hábitats. Por ello, La Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha tenido que incrementar el estatus de riesgo de extinción de los elefantes, situándose todas las especies entre «En peligro» y «En peligro crítico».

En su caso, BIOPARC está «totalmente implicado en el Programa Europeo de Conservación de Especies Amenazadas (EEP)», que trata de garantizar la supervivencia con la cría controlada científicamente. En menos de dos años ya han nacido dos crías, un logro que forma parte en la línea de actuación global conocida como One Plan Approach. Esta iniciativa une este compromiso de los parques con la preservación directa en los ecosistemas naturales.

Actualmente, el parque valenciano cuenta con una manada de elefantes de sabana con un macho, seis hembras y las crías Makena y Malik. No obstante, todavía queda mucho trabajo por hacer para evitar que esta especie se extinga por completo. Promovido por la Fundación para la Reintroducción de los Elefantes, BIOPARC recuerda: «si no actuamos con urgencia, el animal terrestre vivo más grande que existe, también puede perderse para siempre».

