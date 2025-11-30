Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un operario realiza comprobaciones en la red de agua potable de Valencia. LP

El Ayuntamiento continúa en Benimaclet la limpieza general de su red de agua potable

El proyecto arrancó en los sectores de Jesús, Exposició-Mestalla y Beteró con la intención de llevarlo a cabo en toda la ciudad

M. Rodríguez

Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:39

El Ayuntamiento de Valencia ha puesto en marcha unos trabajos de limpieza de la red de agua potable de toda la ciudad. La actuación tendrá lugar a través de EMIVASA, la empresa mixta a través de la que se realiza el suministro. La intervención, cuyo objetivo es elevar la calidad, optimizar la capacidad hidráulica y facilitar las tareas de mantenimiento en el futuro, se ha trasladado ahora a Benimaclet. Es en este barrio donde se han intensificado las actuaciones en los primeros días, con la intención de proseguir por el resto del área urbana.

EMIVASA ya había intervenido ya en otros tres sectores: Jesús, Exposició-Mestalla y Beteró. Ahora, el equipo de limpieza interior de tuberías comienza con el cuarto y la siguiente intervención programada será en el barrio de la Gran Via. «Con este despliegue del equipo, ponemos en práctica nuestro plan estratégico anual de limpieza y mantenimiento, garantizamos agua de calidad y una red preparada para prevenir incidencias futuras en toda Valencia», ha declarado Carlos Mundina, concejal del Ciclo Integral del Agua.

La limpieza se centra en la retirada de sedimentos e incrustaciones acumuladas en el interior de las conducciones para evitar episodios de turbidez y posibles atascos. La primera fase ha actuado sobre la tubería principal de entrada al sector, una conducción de fundición dúctil de 250 mm de diámetro situada en la calle de Emilio Baró, donde ya se han intervenido 550 metros. Una vez completado este tramo, los trabajos continuarán por las tuberías de menor diámetro del resto del sector y, posteriormente, se replicarán en otros barrios de la ciudad.

El procedimiento combina variaciones controladas de velocidad del agua con la incorporación de aire, generando bolsas de aire y agua que desprenden y arrastran sedimentos hasta un punto de evacuación. Durante todo el proceso, el suministro se mantiene mediante entradas alternativas al resto del sector y solo se restablece la configuración habitual cuando los parámetros de calidad han sido verificados y confirmados como óptimos. Con este despliegue, EMIVASA reafirma su compromiso con la mejora continua del servicio y con un abastecimiento de agua potable confiable, de calidad y preparado para responder a las necesidades de mantenimiento en toda València.

