El Ayuntamiento de Valencia pone en marcha un proyecto piloto de alquiler de bicis eléctricas El servicio estará disponible en el Puerto para pasajeros de cruceros LAS PROVINCIAS Valencia Jueves, 26 julio 2018, 13:07

En el día de hoy comienza a desarrollarse en el Puerto de Valencia un proyecto piloto de bicicletas eléctricas, una iniciativa centrada en la mejora de la movilidad urbana que forma parte del proyecto europeo SUMPORT, cofinanciado por el Programa Interreg MED y desarrollado por la Fundación Valenciaport y Las Naves

Gracias a esta prueba piloto, coordinada por la Fundación Valenciaport y que tiene una duración de cinco meses, se pondrán a disposición de los cruceristas 10 bicis eléctricas y un párking automático que las recargará a través de energía solar.

En el marco del proyecto europeo SUMPORT - Sustainable Urban Mobility in MED PORT cities, cofinanciado por el programa Interreg MED, la Fundación Valenciaport, con la colaboración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) y Las Naves, lidera una prueba piloto denominada «E-Bike Sharing System at the Port of Valencia».

Este piloto, que consiste en la puesta en marcha de un servicio de alquiler de bicis eléctricas para cruceristas del Puerto de Valencia, se estrena hoy con la llegada del crucero MSC DIVINA. Consta de 10 bicicletas eléctricas – marca KYMCO –y un parking automático donde las bicis se recargarán con energía solar. El párking de bicicletas está ubicado en las inmediaciones de la terminal de pasajeros de Trasmediterránea y supone un nuevo nexo de unión del puerto con el centro de la ciudad. Los cruceristas podrán alquilar durante un día las bicicletas para desplazarse por la ciudad. Este servicio estará disponible desde hoy y hasta que finalicen los 5 meses de duración del piloto.

Estudio Wayfinding

Igualmente, en el marco del proyecto europeo SUMPORT, la Fundación Valenciaport, en colaboración con la APV, está actualizando el Plan de Movilidad Sostenible del Puerto de València. Una de las primeras actuaciones que se ha llevado a cabo ha sido la realización de un estudio de Wayfinding para mejorar la señalización peatonal y vehicular dentro del puerto. Como primer resultado, la APV ha instalado u

n tótem con mapa incorporado y 5 señales direccionales para guiar a los pasajeros en el itinerario desde la terminal de Trasmediterránea hasta la parada del autobús de la EMT que les dirigirá tanto al centro como a la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

proyecto SUMPORT

El proyecto SUMPORT, que está cofinanciado por el programa Interreg MED, cuenta con un presupuesto total de casi 2'4 millones de euros y finalizará en 2019. El principal objetivo de este proyecto es mejorar las capacidades de planificación en movilidad sostenible en ciudades portuarias a través de actividades de formación e intercambio de experiencias.

Como resultado, las ciudades portuarias participantes en el proyecto (Durres, Limassol, Kotor, Igoumenitsa, Koper y València) desarrollarán o actualizarán sus propios Planes de Movilidad Urbana Sostenible. Así mismo, dichas ciudades implementarán y simularán acciones piloto en las que probarán diferentes tipos de medidas como carriles bici, sistemas de bicicletas de uso compartido, carpooling o aplicaciones TIC para sistemas de transporte público, en el ámbito de la movilidad sostenible con un impacto concreto en la vida diaria de los ciudadanos.

El consorcio valenciano del proyecto está formado por la Fundación Valenciaport y Las Naves como socios y la Autoridad Portuaria de València como asociado.