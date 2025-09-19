El Ayuntamiento de Valencia adjudica las obras del colegio Santo Ángel de la Guarda tras el bloqueo del Botánico Los trabajos de construcción tienen un valor de casi 10 millones de euros y cuentan con un plazo de ejecución de 18 meses

S. V. Valencia Viernes, 19 de septiembre 2025, 16:21 Comenta Compartir

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia ha adjudicado este viernes el contrato de ejecución de las obras de construcción del futuro Centro de Educación Infantil y Primaria Santo Ángel de la Guarda, en el barrio de La Raiosa. La actuación será llevada a cabo por la empresa Citania Obras y Servicios SLU, por un importe de 9.978.994,59 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses.

Tal como ha recordado el portavoz municipal, el concejal Juan Carlos Caballero, la Junta de Gobierno Local aprobó el pasado mes de marzo una modificación de créditos por importe de dos millones de euros para el ejercicio presupuestario actual, y una modificación del proyecto de gasto del CEIP por un importe de 3.276.614,96 para esta anualidad y la siguiente. Se trata de una actuación plurianual correspondiente a los ejercicios presupuestarios de 2025 y 2026. Además, las obras cuentan con financiación de la Generalitat a través del Pla Edificant, donde este proyecto estaba incluido desde el año 2018.

«Seguimos aportando infraestructuras estratégicas. Seguimos desbloqueando aquello que parecía imposible: el plan Edificant que dejaron los gobiernos anteriores y que fueron incapaces de ejecutar», ha señalado Caballero antes de acusar a la izquierda de dotar «de una cantidad irrisoria» las obas recogidas en el proyecto.

De hecho, las obras de construcción del nuevo centro estaban presupuestadas inicialmente en 7,9 millones de euros, pero el retraso en el comienzo de las obras ha llevado a este incremento de los precios. La construcción de este CEIP, ha señalado Caballero, es una reivindicación del vecindario de la zona a la que, ha destacado, ahora se da cumplimiento con la adjudicación del proyecto de ejecución de las obras.

El futuro centro se edificará sobre una parcela de 12.000 metros cuadrados, sita en el número 250 de la calle San Vicente Mártir, que se encuentra dentro del proyecto de urbanización del Parque Central de Ingenieros. De la superficie total se prevé edificar 6.600 metros cuadrados para la habilitación del centro. Las nuevas instalaciones escolares contarán con un programa de 12 unidades de Educación Infantil (3 de Primer ciclo y 9 de Segundo Ciclo), y 18 unidades de Educación Primaria, y también dispondrá de áreas de juego de pelota valenciana, y ofrecerá servicio de comedor en las instalaciones que se habilitarán para ello, con capacidad para 300 estudiantes en 2 turnos.