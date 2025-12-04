El Ayuntamiento deniega el corte de la calle Literato Azorín todo el día 20 para un acto de homenaje a los voluntarios

El Ayuntamiento de Valencia ha denegado al Centro de Voluntariado 'La Cantina' el corte de la calle Literato Azorín, en Ruzafa, durante 12 horas del ... 20 de diciembre, el sábado previo a Nochebuena. El centro quería organizar los premios 'No Olvidar la DANA' de homenaje a los voluntarios que ayudaron en los días posteriores al 29 de octubre. El evento también incluye una comida de germanor en la calle.

Los Premios 'No Olvidar la DANA' se iban a celebrar en Ruzafa el sábado 20 de diciembre. El artista Paco Roca, que cedió su diseño de 'La Voluntaria' como símbolo del Centro de Voluntariado 'La Cantina', lo ha transformado ahora en una estatuilla de unos 30 centímetros que recibirán quienes reciban la distinción. Según portavoces de 'La Cantina', el Ayuntamiento, «se manera inexplicable», se ha negado a autorizar la celebración del acto de entrega de los premios.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento han explicado que querían tener la calle cortada, entre los números 1 y 15 y 2 y 16, de 9 a 21 horas. El Consistorio considera que ese plazo es demasiado para el último sábado antes de Nochebuena y han ofrecido a los organizadores autorizar la ocupación de vía pública si acortan el acto hasta las 16 horas. La predisposición de 'La Cantina' es positiva, según el Ayuntamiento, aunque han dicho que tienen que estudiarlo.

Las voluntarias y voluntarios de 'La Cantina' organizaron este viernes una rueda de prensa junto a entidades sociales y profesionales de la cultura como el actor Jaime Pujol, el director Carles Alberola, la directora Lucía Casañ o el dramaturgo Rodolf Sirera, entre otros. En la rueda de prensa, además, se ha presentado públicamente la estatuilla diseñada por el artista Paco Roca.

'La Cantina' nació como una iniciativa solidaria el día de la DANA, como tantas respuestas de la sociedad valenciana ante la tragedia. Más de 400 voluntarias y voluntarios, especialmente del barrio de Russafa, forman esta entidad que lleva un año trabajando por las víctimas y los afectados. En las primeras semanas 'La Cantina' repartió 1600 toneladas de ayuda en 27 poblaciones y sirvió 2000 raciones de comida diaria.

Hace un año, 'La Cantina' lanzó la campaña 'No olvidar la DANA', en la que han celebrado una cabalgata con la Fundación Gomaespuma, repartiendo más de 4 mil juguetes, pusieron en pie la Falla 'No olvidar la DANA, y el pasado mes de junio organizaron la Semana Cultural 'No olvidar la DANA' con una exposición de objetivos donados por profesionales destacados de la cultura.