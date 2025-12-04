Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un voluntario retira un mueble destrozado por la dana en los días posteiores a la tragedia. ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ/EUROPA PRESS

El Ayuntamiento deniega el corte de la calle Literato Azorín todo el día 20 para un acto de homenaje a los voluntarios

El Consistorio propone a los organizadores acortar el evento para evitar que una vía del centro esté cerrada 12 horas «en el sábado previo a Nochebuena»

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:30

Comenta

El Ayuntamiento de Valencia ha denegado al Centro de Voluntariado 'La Cantina' el corte de la calle Literato Azorín, en Ruzafa, durante 12 horas del ... 20 de diciembre, el sábado previo a Nochebuena. El centro quería organizar los premios 'No Olvidar la DANA' de homenaje a los voluntarios que ayudaron en los días posteriores al 29 de octubre. El evento también incluye una comida de germanor en la calle.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  2. 2 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  3. 3

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  4. 4 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  5. 5 Intoxicada por el humo al quedar atrapada en el ascensor en un incendio en Valencia
  6. 6

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  7. 7

    Dos piezas clave en el Consell de Camps y en el sector cristiano del PP, en la nueva sala de máquinas
  8. 8

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  9. 9

    ¿Quién es Carmen Ortí, la nueva consellera de Educación y Cultura?
  10. 10

    El funcionario clave de la dana, sobre Pradas: «No apoyó el primer Es Alert, no veía bien mandarlo sin que lo supieran los alcaldes y ordenó cambios en los SMS»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Ayuntamiento deniega el corte de la calle Literato Azorín todo el día 20 para un acto de homenaje a los voluntarios

El Ayuntamiento deniega el corte de la calle Literato Azorín todo el día 20 para un acto de homenaje a los voluntarios