El Ayuntamiento busca una empresa que ponga más sillas en la Cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento de Valencia ha apretado el acelerador para la organización de uno de los actos festivos más entrañables de la Navidad: la Cabalgata de ... Reyes. La tarde más ilusionante del año congrega en las calles de la ciudad a miles de niños que quieren ver a Sus Majestades pero la visita real obliga a organizar cierto protocolo que poco tiene que envidiar a una visita de Felipe VI y Letizia. De hecho, el Consistorio anda inmerso en la adjudicación de la organización de la cabalgata y para eso premiará a la empresa que ofrezca más sillas durante el recorrido.

La licitación ahora mismo está parada porque el pasado 21 de noviembre se abrieron los sobres y la empresa que ha presentado la mejor oferta ha incurrido en baja anómala: ha ofrecido mucho menos de lo que el Ayuntamiento presupuestaba. En estos casos, se le pide a la empresa que explique cómo va a ofrecer el servicio, que incluye el montaje de 550 sillas, con el dinero que quieren cobrar. El Consistorio tenía previsto el gasto de casi 75.000 euros y la mejor oferta pide apenas 47.000 euros.

Las tres empresas presentadas han obtenido la máxima puntuación en el cuarto criterio, que es precisamente la instalación de 50 sillas más. Todas, por tanto, ofrecían los asientos extra en la plaza del Ayuntamiento, donde se instalan las tribunas para los invitados. El objeto del contrato era la prestación de los servicios de instalación, montaje, mantenimiento, asistencia técnica y desmontaje del equipamiento de sonido, iluminación y vídeo además de las necesidades de escenarios e infraestructuras generales con el despliegue técnico y humano necesario para componer una producción general acorde a los actos programados con motivo de la celebración Cabalgata de Reyes de 2026.

El equipamiento necesario preciso para la realización de los actos programados comprende equipos de luz, sonido, vídeo, escenarios e infraestructuras complementarias. El contrato hace referencia al escenario para la recepción de los Reyes en el Puerto, el escenario de la plaza del Ayuntamiento (donde termina la cabalgata) y la zona de montaje de carrozas en el paseo de la Alameda. También se incluye todo el personal de sonido, iluminación y vigilancia necesario para que el espectáculo se desarrolle con normalidad.