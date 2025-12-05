Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Cupón Diario de la ONCE de este jueves deja 500.000 euros a un único premiado
Cabalgata de Reyes en Valencia en una imagen de archivo. IRENE MARSILLA

El Ayuntamiento busca una empresa que ponga más sillas en la Cabalgata de Reyes

La organización del desfile se adjudicará a la empresa que ofrezca más asientos, aunque ahora mismo el proceso está parado porque la mejor oferta ganadora ha incurrido en baja anormal

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 00:08

Comenta

El Ayuntamiento de Valencia ha apretado el acelerador para la organización de uno de los actos festivos más entrañables de la Navidad: la Cabalgata de ... Reyes. La tarde más ilusionante del año congrega en las calles de la ciudad a miles de niños que quieren ver a Sus Majestades pero la visita real obliga a organizar cierto protocolo que poco tiene que envidiar a una visita de Felipe VI y Letizia. De hecho, el Consistorio anda inmerso en la adjudicación de la organización de la cabalgata y para eso premiará a la empresa que ofrezca más sillas durante el recorrido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fallecido de la dana que apareció por un vídeo de Tik-Tok
  2. 2

    Educación creará bolsas abiertas de interinos para apuntarse en cualquier momento y sin pasar por una oposición
  3. 3

    El anestesista detenido por la muerte de una niña en Alzira: «No sé qué ha pasado»
  4. 4 Hallan arsénico en la salsa de soja que el envenenador de Requena usaba con su sobrina
  5. 5

    Así será la nueva calle Colón: cambio de aceras, adiós a las motos y más sillas y papeleras
  6. 6

    El funcionario clave de la dana revela que Pradas y Mompó impusieron cambios lingüísticos en el Es Alert en valenciano
  7. 7 Aemet cambia su previsión y activa un triple aviso amarillo este viernes en toda la Comunitat
  8. 8 Libertad con cargos para el anestesista de la clínica dental de Alzira
  9. 9

    Llega a declarar al juzgado el anestesista de la clínica dental de Alzira
  10. 10 La Lotería Nacional del jueves deja su primer premio íntegro en una localidad de 6.800 habitantes y dos segundos premios en la Comunitat

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El Ayuntamiento busca una empresa que ponga más sillas en la Cabalgata de Reyes

El Ayuntamiento busca una empresa que ponga más sillas en la Cabalgata de Reyes