Los atascos en la calle Ruzafa obligan a restringir más el paso del tráfico La Gran Vía Marqués del Turia, con la calle Ruzafa a la izquierda. / J. Monzó El Ayuntamiento prohibirá el giro a la izquierda desde la Gran Vía Germanías PACO MORENO Valencia Jueves, 22 agosto 2019, 16:23

Este domingo, la contrata de la concejalía de Movilidad colocará señales para prohibir el giro a la izquierda desde la Gran Vía Germanías hacia la calle Ruzafa, confirmaron ayer fuentes municipales. Los conductores tampoco podrán girar a la derecha desde Reino de Valencia hacia Marqués del Turia y previsiblemente tendrán que salir por la calle Taquígrafo Martí.

Ambas medidas tratan de paliar los frecuentes atascos que se producen en la calle Ruzafa desde la apertura del carril ciclista que llega desde Reino de Valencia para conectar con el anillo ciclista en Xàtiva. La segregación del carril EMT-Taxi deja un único carril para el tráfico, es decir, un auténtico embudo en hora punta y que obliga a la Policía Local desde hace meses a disponer de agentes en el lugar en hora punta. En algunos vídeos se observa cómo los funcionarios no tienen más remedio que ordenar a los conductores que pasen por la parte de la calzada reservada al transporte público.

La decisión del consistorio pasa porque el giro a la izquierda desde Germanías sólo lo puedan hacer los autobuses de la EMT y los taxis, mientras que el resto de los vehículos debe seguir recto, hacia Marqués del Turia y girar cruzando el bulevar, lo que complica el acceso a la calle Ruzafa al sumar semáforos.

El giro a la derecha desde Reino de Valencia se suprime para evitar las retenciones de vehículos

«Es un apaño de Grezzi porque no sabe cómo resolver el problema», opinó el secretario en el Ayuntamiento del Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos, Jesús Santos, quien se mostró crítico con la medida. «Lo que debería hacer es reconocer que se producen atascos todos los días por lo que hicieron y permitir que en la calle Ruzafa el carril bus sea permitido con el tráfico de coches y quitar las paradas de la EMT». El criterio del actual gobierno municipal es justo el contrario, por lo que a partir de la colocación de las señales, los conductores tendrán que seguir hacia Marqués del Turia y girar por el bulevar.

En opinión de Santos, esto supondrá «crear una cola en ese giro de todo el tráfico que se acumulaba en el que van a quitar. Al final, lo que se pretende es que los conductores no entren por esa calle. Por eso se reduce la intensidad, no es por otro motivo que quieran argumentar».

Habló de lo ocurrido en la calle Colón los últimos años, donde la concejalía de Movilidad exhibe una reducción continua del tráfico. «Si pusieran una valla en la plaza Porta de la Mar, entonces podrían decir que no pasa ningún coche», ironizó, para señalar que «medidas como dejar en un carril la calle Ruzafa no debería haberse hecho ahora, sino después de otras medidas progresivas. Por ejemplo, la plaza del Ayuntamiento no estaba preparada hace 15 años para la peatonalización por el tráfico, pero ahora sí». Por último, auguró también problemas en Taquígrafo Martí por la supresión del giro a la derecha hacia Marqués del Turia desde Reino de Valencia.