De atasco en atasco en los accesos a Valencia

Los camioneros piden «más vigilancia y aparcamientos»

Tras diez días fuera de casa, Emilio, transportista desde hace 20 años, se mostró contrariado al preguntarle por la ampliación del by-pass de Valencia, la vía que rodea la capital por el oeste. «Mis compañeros y yo no entendemos esta actuación, para nada es necesaria», destaca Emilio, a pesar de los atascos y mientras exhibe una colección de monedas antiguas. Según el transportista, el sector reclama zonas de aparcamiento y más vigilancia en las áreas de servicio y en las autopistas de peaje. «Yo cuando me paro a descansar, no me separo de mi camión por si me roban la mercancía».