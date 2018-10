El Arzobispado abre la puerta a cambiar San Vicente Mártir a domingo Procesion de San Vicente Martir el pasado 22 de enero. / Jesús Signes La Iglesia reconoce que es una opción sobre la que llevan «tiempo» dialogando ÁLEX SERRANO Jueves, 11 octubre 2018, 16:50

El Ayuntamiento de Valencia negocia con el Arzobispado de Valencia el traslado de la festividad de San Vicente Mártir, uno de los dos festivos locales de que dispone el Consistorio, al domingo que el Arzobispado considere más oportuno. Así lo han confirmado tanto el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, como el obispo auxiliar Arturo Ros, al término de una reunión mantenida en el Palacio Arzoibspal. Hasta el momento la fiesta se celebra el 22 de enero.

«Entendemos que hace falta hacer esa reflexión sobre la conveniencia de poderlo celebrar el domingo que la Iglesia estime oportuno tal como se hace con festividades como la Mare de Déu o el Corpus, lo que además se ha mostrado positivo para la celebración porque ha reforzado la posibilidad de que mucha gente de fuera de la ciudad de Valencia pueda sumarse a las festividades», ha explicado el concejal Fuset, que también ha apuntado que ese segundo festivo local que ganaría la ciudad «podría ser utilizado en Fallas o cuando fuera oportuno«.

Por su parte, el obispo Ros ha calificado de «muy cordial, con mucha proximidad» el encuentro, y ha insistido en que la reflexión sobre San Vicente «no la hemos hecho hoy, llevamos ya un tiempo de diálogo, siempre buscando ensalzar la figura del santo y que la convocatoria sea lo más amplia posible«. La disposición del Arzobispado es positiva en el sentido de buscar »qué es más conveniente para la ciudad«. Además, la Iglesia valenciana ha recordado el proyecto que están preparando para construir un nuevo albergue de baja exigencia en la ciudad, »sobre todo para atender a transeúntes en momentos de temporal, de frío y de agua«, según ha señalado el obispo auxiliar.

El pasado junio, el concejal Fuset ya planteó la opción de cambiar San Vicente Mártir de fecha, pero insistió en que la modificación «no se acometerá si no hay acuerdo»: «Si se produce en un año o en quince años se hará y si no, no». Añadió el edil que no tenía voluntad «de mover fecha sin consenso»: «Hay quien piensa que si se cambia sería positivo, pero es una cuestión que se debatirá».

Lo cierto es que la circunstancia de que la fiesta de San Vicente Mártir se celebre «de cruces para adentro» provoca que sean pocos los valencianos del área metropolitana que acuden a los actos que en la ciudad se organizan para celebrar al patrón. Cada 22 de enero se organizan varias procesiones por el centro de Valencia, incluida la del Gremio de Sastres, del que es patrón. También se celebran varias misas, incluida una con el rito hispano-mozárabe en la parroquia de Cristo Rey, situada junto a la plaza de España, en el conocido como monasterio de La Roqueta.

No es la primera vez que se plantea cambiar una festividad de día. El entonces presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, comentó en 2013 la posibilidad de cambiar de día la Cremà. La reacción del mundo fallero fue contraria casi de manera unánime y la opción se quedó en un cajón, sobre todo tras las elecciones municipales de 2015, cuando el PP fue desbancado del poder por Compromís y PSPV y por el tripartito junto a València en Comú en el Ayuntamiento de Valencia.