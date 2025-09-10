Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
Inicio de los derribos de antiguas viviendas para ampliar la acera de la calle San Vicente y construir nuevas viviendas. Ayto. Valencia

Arrancan los derribos en la calle San Vicente para eliminar la 'acera de la muerte'

El plazo para urbanizar la zona es de doce meses y con posterioridad se edificarán en el PAI de Moncayo 200 viviendas

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 13:08

Los vecinos de la calle San Vicente por fin podrán decir 'adiós' a la polémica 'acera de la muerte' o tapón urbanístico de la zona ... que lleva décadas trayendo más de un quebradero de cabeza a los viandantes y es que este martes comenzaron los derribos de las antiguas edificaciones que ocupaban la zona y limitaban el tamaño de la zona destinada a los peatones.

