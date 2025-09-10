Arrancan los derribos en la calle San Vicente para eliminar la 'acera de la muerte'

Los vecinos de la calle San Vicente por fin podrán decir 'adiós' a la polémica 'acera de la muerte' o tapón urbanístico de la zona ... que lleva décadas trayendo más de un quebradero de cabeza a los viandantes y es que este martes comenzaron los derribos de las antiguas edificaciones que ocupaban la zona y limitaban el tamaño de la zona destinada a los peatones.

Las obras para ensanchar la denominada 'acera de la muerte' precisarán de la demolición de las viviendas que estrechaban el paso de los peatones, unos trabajos que ya avanzan a buen ritmo.

Esta intervención, que responde a «una reivindicación vecinal histórica», se ejecuta con motivo del desarrollo del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Moncayo, en el distrito de Jesús, que constituye «una verdadera actuación de regeneración urbana», tal como ha recordado el concejal de Urbanismo, Juan Giner.

«Uno de los compromisos del actual gobierno municipal es dar prioridad, siempre, a los vecinos, y quienes viven en esta zona reclamaban acabar con la que bautizaron acera de la muerte», ha asegurado el concejal, quien ha asegurado que «hoy, con el derribo de las viviendas, que permitirá la ampliación de esa acera y mejorará la movilidad peatonal, la seguridad vial del vecindario comienza a ser una realidad»

«Dentro de esta actuación urbanística de regeneración urbana del PAI de Moncayo está incluida la eliminación de estas viviendas para ensanchar la acera y otra de las prioridades de la alcaldesa María José Catalá, que es poner más vivienda a disposición de la ciudadanía», ha añadido Giner al recordar que este barrio de la Raiosa contará con 200 nuevas viviendas».

Donde había unas naves antiguas y mucha degradación, «se van a abrir viales, se van a hacer zonas verdes y se van a construir viviendas, esas viviendas que tanto necesitamos en esta ciudad y en toda España», ha afirmado Giner.

El objetivo del citado PAI, impulsado por el agente urbanizador Iturbi-Moncayo Desarrollo S.L., es ejecutar el Plan de Reforma Interior (PRI) que completa la trama urbana degradada delimitada por la calle Pianista Empar Iturbi, por el norte; la calle San Vicente Mártir por el oeste; la calle Almudaina por el sur; y la medianera de las edificaciones existentes y su patio interior, por el este.

El proyecto de reparcelación, aprobado por la Junta de Gobierno Local, cuenta con una edificabilidad de 21.799 metros cuadrados de techo y una superficie global de 8.564,52 metros cuadrados, con un uso calificado como residencial.

De esta área, unos 5.000 metros cuadrados se destinarán a suelo de uso público, entre los que destacan los más de 1.000 metros cuadrados de zonas verdes y espacios libres, así como los más de 3.200 metros cuadrados de red viaria de prioridad peatonal. Gracias a esta actuación, se consolidará un área de tipo residencial en el importante eje referencial que supone la avenida San Vicente Mártir en su encuentro con el futuro desarrollo del Parque Central.

Por lo que respecta a las 200 nuevas viviendas, habrá unifamiliares con patio interior, y en bloques de tres plantas y edificios de hasta nueve alturas más ático.

Cabe señalar que han quedado fuera de esta actuación urbanística un edificio sito en el número 12 de la calle Pianista Empar Iturbi, otro inmueble protegido de la calle del Moncayo, además del grupo de viviendas tradicionales de dos alturas con patio trasero recayentes al tramo de la calle del Moncayo comprendido entre los números 3 y 15.

Tramitación

La tramitación del Programa de Actuación Integrada de Moncayo se inició a partir de la propuesta presentada por Iturbi-Moncayo Desarrollo S.L. el 10 de diciembre de 2020. Tras la emisión de los informes favorables de los servicios municipales competentes y la exposición pública del proyecto, este PAI fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento de Valencia en su sesión ordinaria del 30 de marzo de 2023.

La posterior ratificación del proyecto de reparcelación el 18 de octubre de 2024 por la Junta de Gobierno Local, incluyó la transferencia de aprovechamiento de una parcela de suelo urbano en la calle de Alqueries de Bellver, que permitirá realizar el proyecto de urbanización de la calle de Jaume II, en Benicalap. De esta forma, se ampliarán las zonas verdes en dos barrios de la ciudad.

El convenio regulador suscrito entre el Ayuntamiento y el agente urbanizador contempla que el plazo para finalizar la obra de urbanización es de 12 meses a contar desde su inicio, aunque este período es susceptible de prórroga.