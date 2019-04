Valencia contará con la primera red de aparcabicis cerrados y a pie de calle Aparcabicis actuales sin seguridad El modelo, inspirado en los países nórdicos, busca prevenir los robos y el deterioro de los vehículos LAS PROVINCIAS Jueves, 25 abril 2019, 14:21

La primera red de aparcamientos colectivos, cerrados y a pie de calle, para bicis está más cerca de llegar a València. Inspirado en modelos implantados en países nórdicos, el proyecto 'Viu la Bici' quiere implantar aparcabicis por distintos puntos estratégicos de toda la ciudad, comenzando por la instalación de un primer aparcamiento cubierto entre el barrio de El Carmen y el Jardín Botánico. Este proyecto, que pretende convertir la ciudad de València en una ciudad 'bike-friendly' en la que se garantice aparcamientos seguros de bicicletas, ha sido desarrollado por Ana Piérola y Mauro Attardi, quienes han arrancado una campaña de micromecenazgo en lateuaterra.com con el propósito de lograr la financiación necesaria para su puesta en marcha.

El proyecto comenzará con un aparcabici que se situará entre el barrio de El Carmen y el Jardín Botánico y se irá expandiendo por zonas estratégicas de la ciudad

«Pese a que en los últimos años ha aumentado el número de desplazamientos en bici en Valencia, gran parte de la ciudadanía no se siente segura al dejar la bicicleta en plena calle. A esto se le suma que existen muchos pisos, sobre todo en determinados barrios, en los que el ascensor es muy pequeño o no existe, no cuentan con un espacio específico habilitado para las bicis y resulta muy aparatoso subirla a cuestas a casa», explica Ana Piérola, una de las promotoras del proyecto 'Viu la Bici'. Esta situación se da especialmente, según los emprendedores, en el centro de Valencia, en concreto, entre Extramurs y Ciutat Vella, el espacio en el que se instalará el primer aparcabicis.

Así, 'Viu la Bici' aspira a crear una red de aparcabicis por toda la ciudad, situándolos en bajos, cerrados y a pie de calle, que dispondrán de acceso restringido para aquellos usuarios que hayan decidido alquilar la plaza. Para estos usuarios se ha creado una página web en la que cualquier persona puede registrarse y acceder a su plaza mediante un código. «Gracias a los aparcabicicletas cubiertos a pie de calle, la gente podrá empezar a circular en bici sin preocuparse. Así mejoramos no sólo nuestra propia salud, sino también la de la propia ciudad», comenta Mauro Attardi, otro de los impulsores de 'Viu la Bici'. De hecho, con un mayor uso de la bicicleta y la consolidación de la bici como alternativa real a los desplazamientos en coche, se reducirían las emisiones contaminantes de CO2 y la contaminación acústica de València.

Micromecenazgo

'Viu la Bici' consiguió alzarse con uno de los premios de la convocatoria nacional 'Juntas por El Clima' impulsada por lateuaterra.com, la primera plataforma valenciana de micromecenazgo especializada y dedicada a proyectos que cuiden, respeten y mejoren el medioambiente. Ahora, arranca su campaña de crowdfunding que estará activa en lateuaterra durante 39 días. En este periodo, Ana y Mauro esperan conseguir la financiación fijada para que su proyecto salga adelante: 3.700 euros.

Lateuaterra.com sigue la sistemática de las plataformas de crowdfunding tradicionales de donativos y recompensas. Los promotores de los distintos proyectos envían sus ideas con una descripción y un presupuesto para llevarla a cabo. Un comité técnico valora que el proyecto sea realmente beneficioso para el medio ambiente, cumpla la normativa y no produzca huella de carbono. El promotor tiene 39 días para dar a conocer su propuesta y alcanzar el objetivo de financiación fijado para desarrollarla. Durante este tiempo, cualquier persona podrá aportar una cuantía al proyecto, por la que recibe una pequeña recompensa. La suma de las aportaciones individuales hace posible que las iniciativas salgan adelante.