Un apagón en el centro deja sin luz la Basílica y afecta a un millar de usuarios La avería, de hora y media, provoca un corte de suministro en varias calles de los alrededores de la plaza del Almudín y que afecta también al Museo de la Almoina

Una avería en la calle del Almudín ha dejado varios edificios municipales, como el Museo de la Almoina, a oscuras este miércoles. LAS PROVINCIAS ha podido confirmar que la avería ha empezado a las 12.50 horas. Técnicos de Iberdrola solucionaron el problema y a las 14.25 horas todos los afectados, unos 1.000 clientes de la zona, habían recuperado el suministro.

Uno de los clientes afectados por el apagón fue la Basílica, donde la misa que canta la Escolanía se ha celebrado sin luz, tal como han confirmado fieles presentes.

Iberdrola explica que enviaron técnicos en cuanto tuvieron conocimiento de la avería, que afectó a varios edificios y museos municipales de la zona a oscuras en una hora en la que la afluencia de visitantes no era la más elevada. A las 14.25 horas el problema, provocado en una línea subterránea de media tensión, estaba solucionada y todos los clientes habían recuperado el servicio.

