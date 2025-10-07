Antonio de Felipe: «Es una injusticia terrible. Me siento lapidado por haber tenido ayudante»

La noticia judicial ha dejado al artista Antonio de Felipe en «estado de shock». Así lo ha transmitido el creador artístico a LAS PROVINCIAS. De ... Felipe considera «una injusticia terrible» la desestimación por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de su recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que declaró que una exayudante de taller suya, Fumiko Negishi, es coautora de 221 obras pictóricas del primero.

De Felipe, además, ha manifestado que se siente «lapidado por haber tenido ayudante». Esta afirmación le ha llevado a preguntarse «¿qué ocurre con Rubens, Miguel Ángel, Velázquez, Warhooll… y todos los que a lo largo de la Historia del Arte han tenido ayudantes?». Ha hecho hincapié en que «es muy duro».

El artista no sólo ha manifestado su malestar por l resolución, sino que ha sellado que «durante muchos años he demostrado mi talento». Ha añadido que «me moriré artista». De hecho ha mostrado su decisión de «seguir con mi vida, seguir haciendo lo que he hecho siempre». Ha recordado, incluso, que hace sólo dos días «estuve con Tita Cervera, a quien le estoy haciendo un retrato para el museo que abrirá en Barcelona». A todas estas apreciaciones ha añadido que «el futuro juzgará a una sociedad que se permitió el lujo de maltratar a sus talentos».

La sentencia ahora ratificada condenó a De Felipe a comunicar a quienes hubiesen sido compradores de esas obras que Negishi es coautora de las mismas y a emitir un certificado en consonancia con esa coautoría, así como publicar un anuncio a su costa en una revista del sector del arte de difusión nacional informando de la coautoría de esas pinturas.