El artista Antonio de Felipe en una imagen de archivo. Jesús Signes

Antonio de Felipe: «Es una injusticia terrible. Me siento lapidado por haber tenido ayudante»

El pintor al que el Supremo ha desestimado el recurso contra la sentencia que declaraba la coautoría de su ayudante en 221 obras confiesa que la situación «es muy dura» I Anuncia que seguirá «adelante. Me moriré artista»

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Martes, 7 de octubre 2025, 21:10

Comenta

La noticia judicial ha dejado al artista Antonio de Felipe en «estado de shock». Así lo ha transmitido el creador artístico a LAS PROVINCIAS. De ... Felipe considera «una injusticia terrible» la desestimación por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de su recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que declaró que una exayudante de taller suya, Fumiko Negishi, es coautora de 221 obras pictóricas del primero.

