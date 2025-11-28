Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una agente medioambiental, en la Devesa del Saler, en una imagen de archivo. DAMIÁN TORRES

Los agentes medioambientales llevan desde 2016 sin leer escalas en los barrancos

«No tenemos formación para ello», dice el jefe de sección de prevención de incendios forestales de la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales de la Conselleria de Medio Ambiente durante la dana

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:04

Los agentes medioambientales dependientes de la Conselleria de Medio Ambiente llevan desde 2016 sin leer escalas en los barrancos y carecen de la formación necesaria ... para hacerlo. Así lo confirmó durante su intervención ante la jueza de Catarroja que investiga la dana José Ricardo García, jefe de sección de Prevención de Incendios Forestales de la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales de la conselleria, que asegura que leer una escala no es simplemente decir la altura a la que va el agua: «Lleva aparejada una serie de cosas».

