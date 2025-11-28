Los agentes medioambientales llevan desde 2016 sin leer escalas en los barrancos

Los agentes medioambientales dependientes de la Conselleria de Medio Ambiente llevan desde 2016 sin leer escalas en los barrancos y carecen de la formación necesaria ... para hacerlo. Así lo confirmó durante su intervención ante la jueza de Catarroja que investiga la dana José Ricardo García, jefe de sección de Prevención de Incendios Forestales de la Dirección General de Prevención de Incendios Forestales de la conselleria, que asegura que leer una escala no es simplemente decir la altura a la que va el agua: «Lleva aparejada una serie de cosas».

En su declaración ante Nuria Ruiz Tobarra, García explicó que el personal de Vaersa «no tiene formación para la vigilancia de cauces de barrancos porque es una situación que lleva muchísimos años sin darse». «Parece sencillo pero no lo es. Una cosa es ver la escala y decir 'dos metros, tres metros', vale, eso a lo mejor parece sencillo, pero llevaría aparejada otra serie de cosas», se justificó. García dijo que el plan de inundaciones establece que los agentes medioambientales y las unidades de prevención «pueden ser requeridas para medir las escalas, y pueden hacerlo, pero tendrían que decir donde, cómo, a qué hora, la forma de remitir los datos, cómo se traspasan esos datos, etc». «No es tan sencillo como llegar y decir: dos metros», insistió.

García dijo que, aunque él se jubiló el pasado verano, no les requirieron en ningún caso para ver escalas. «Desde el 2016 no nos han solicitado nunca colaboración para medir las escalas», desveló. La cuestión no es baladí porque Medio Ambiente ofreció a sus agentes medioambientales el día de antes de la dana. En su declaración, García confirmó que Emergencias también preguntó por ellos, pero en el intercambio de correos no se llegó a concretar la petición. La conselleria de Medio Ambiente hizo una propuesta de colaboración a las 12.19 horas y que consta que llegó a las 12.25. Esto se hizo a través del registro departamental que es el cauce reglamentario.

El director general de Medio Ambiente y Medio Natural, Luis Gomis, señaló ante la jueza que consta como recibido el día 29 a las 12.55, pero ya no sabe si se abrió el documento en ese momento. Él tampoco contactó telefónicamente con Emergencias o la Conselleria para reiterar esa propuesta de colaboración que hizo porque forma parte del plan, según ha aclarado. Además, ha negado que se enviara a los profesionales a casa a las 11 de la mañana. «Eso no es cierto. Se les dijo que hicieran sus funciones de manera segura», dijo. Sin embargo, García dijo ante la jueza que muchos no acudieron a su lugar de trabajo «porque para llegar a sus puestos tienen que ir por sendas forestales».