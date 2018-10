Los accidentes en la avenida del Cid de Valencia crecieron un 62% durante el verano

Estellés (Cs): «Se está tentando a la suerte»

El concejal El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés insiste en que la avenida del Cid es «uno de los puntos negros de la ciudad». «El tiempo pasa y los datos, a medida que se acumulan, no mienten. Se está tentando demasiado a la suerte en esta avenida vital de la ciudad», dijo Estellés. «En un 2018 en el que los datos generales de accidentes en Valencia por fortuna están rompiendo la tendencia negativa de otros años, que la avenida del Cid siga su propio incremento particular dice que las cosas no se han hecho bien en este enclave por parte de los concejales responsables», criticó Estellés. El edil afeó al concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, que se haya aliado con el de Movilidad, Giuseppe Grezzi, «para avalar la improvisación de pasos de cebra delante de túneles y la colocación de señales sobre la marcha, así como para mantener regulaciones de semáforos y distancias de circulación y frenado de alto riesgo para conductores y peatones». «En vista de los datos, la ciudad avanza en un sentido y esta avenida en otro, y desde Ciudadanos nos preguntamos dónde está el informe de seguridad prometido por el equipo de gobierno en marzo de 2018», dijo Estellés, que se preguntó «qué está ocultando el tripartito».