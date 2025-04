Los accesos a Valencia desde el sur registran casi 20.000 coches menos cuatro meses después de la dana

Álex Serrano López Valencia Viernes, 18 de abril 2025, 00:20 Comenta Compartir

El tráfico desde la zona cero hacia Valencia no se ha recuperado. Tampoco en sentido contrario. Por los principales accesos a la ciudad circulan un ... 5% menos de coches, casi 20.000 menos al día, si comparamos febrero de 2024 con febrero de 2025. Marzo no es un buen mes porque en marzo de 2024 no se registraron los coches que circulaban por el tramo final del Camino Nuevo de Picanya. Estos datos van en línea con la falta de vehículos en l'Horta Sud, donde sólo se han repuesto uno de cada cinco vehículos afectados por la dana de aquel terrible 29 de octubre.

Por vías, la que registra un mayor descenso es el acceso por la calle San Vicente, en San Marcelino. Es la entrada directa desde la CV-400, la carretera que va entre Paiporta y Benetússer, Alfafar y Sedaví, por lo que fue gravemente impactada por la dana. En los días posteriores a la barrancada, circular por ella era hacerlo entre cientos de coches apilados los unos encima de los otros y atravesar nubes del polvo que levantaban los vecinos que huían de la zona devastada y los voluntarios que acudían a ayudarles. Ahora, ya se puede circular con normalidad, pero faltan coches. Tanto es así que si en febrero de 2024 entraban por San Vicente casi 60.000 coches, ahora lo hacen no llega a 49.000. Un descenso del 12%. Por el Camino de Picanya el descenso es del 8%, al pasar de 157.000 vehículos a 144.000. Unos 13.000. El motivo es que la CV-36, la autovía de Torrent, perdió la carretera (dos carriles entero, es impresionante de ver) a su paso por el barranco del Poyo, por lo que los vehículos tienen que rodar en un único carril en contrasentido hacia Valencia. Para Tomás Ruiz, catedrático del Departamento de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes de la Universitat Politècnica de València, esta es la principal causa del descenso de entradas en Valencia. Y es que los vehículos que entran al cap i casal desde el sur también se ha notado en la Pista de Silla, con casi 4.000 coches menos al día. Sólo han aumentado los que entran por Tres Forques (si vienen del sur pueden coger la V-30 desde la Pista de Silla y así entrar a Valencia con menos problemas) y los que acceden por Ingeniero Soto Micó, la entrada más fácil desde La Torre. Con todo, este aumento, que supera el 44% en esta última vía, no compensa lo que ha dejado de entrar por las principales arterias. El motivo puede ser la falta de coches. Como ha publicado LAS PROVINCIAS, en la zona cero, se han registrado entre octubre y marzo un total de 17.878 matriculaciones. Paiporta, Catarroja y Algemesí son las tres localidades en las que más operaciones se han registrado, superando los 2.000 movimientos en todas ellas. En la tarde más oscura de la historia de la Comunitat, se perdieron poco más de 142.000 vehículos. En las doce localidades más afectadas por la riada de las que Faconauto tiene registros (Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Benetússer, Catarroja, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví y Torrent) tan sólo se han repuesto uno de cada cinco vehículos. Y todo esto teniendo en cuenta que el transporte público no termina de reponerse. El metro todavía no ha pasado de València Sud, aunque parece que es cada vez más inminente, y el servicio de autobuses metropolitanos, los amarillos, funciona de forma más que mejorable, con muchas horas de espera en localidades como Silla, Alcàsser, Picassent o Beniparrell, que no fueron gravemente afectados por la dana. Miles de trabajadores todavía tienen que acudir a Valencia sí o sí todos los días y la forma de hacerlo es, casi exclusivamente, en coche. Noticia relacionada Los atascos se enquistan en la entrada sur de Valencia a la espera del metro Ruiz apunta que este descenso de circulación también puede deberse a que los bonos gratuitos de transporte público hayan tenido efecto. «La gente ha podido ver las bondades de los autobuses y el metro y dejar el coche», indica, esperanzado.

