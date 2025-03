Abastos languidece: desprendimientos, nidos de palomas y un polideportivo abandonado

Los vecinos de Abastos-Finca Roja aseguran que ya han tenido suficiente paciencia después de años de abandono del complejo de Abastos y exigen al ... Ayuntamiento de Valencia que pase ya a la acción.

Los desprendimientos de molduras registrados el pasado jueves ha sido la gota que ha colmado la paciencia. «Menos mal que en la zona donde cayeron los cascotes había vallas, porque estaba muy cerca del espacio de juegos infantil y entonces nos hubiéramos lamentado si llega a pasar algo», explican Michele Martínez y María José Jiménez, miembros de la asociación de vecinos Abastos-Finca Roja.

En un recorrido con las dos vecinas por la zona es fácil comprobar que el efificio tiene un problema de mantenimiento. «Hay muchos desconchados, las palomas campan a sus anchas por todos los agujeros que hay en el edificio, junto a tuberías y bajantes y anidan y en la zona del pasaje, donde hace tiempo se instalaron pinchos para que estos animales no se posen, se ha visto que no es muy efectivo porque están todos llenos de excrementos y da sensación de abandono, porque no se retira», indican.

Estas palomas, además, «vuelan bajo, y si ven algún niño con comida o a los alumnos del instituto almorzando, van a la desesperada, con el problema de salubridad que están generando en el entorno».

Edificio de Abastos lleno de palomas y con orines, y acceso al polideportivo de Abastos. Irene Marsilla

Otro asunto que mencionan es que la «biblioteca está bajo mínimos y los lunes como no tienen personal, pues cierran, cuando viene muy bien este servicio para los vecinos y para los estudiantes», añade Azahara Carro, usuaria del recinto cultural.

Y también afirman desde la entidad vecinal «que el pasaje sigue siendo refugio de personas sin hogar y pasas y está lleno de colchones, mantas, hasta una cama plegable. Y también orinan en la zona y el olor es insoportable».

Eso sí, explican que «los martes, el Ayuntamiento limpia la zona y estas personas retiran sus enseres, pero por la noche ya están otra vez aquí. Es un asunto que no se soluciona».

A todo ello se suma el mal estado del polideportivo municipal. «El torno se estropeó y ya ni lo arreglan y se puede colar quien quiera», describe Azahara Carro. También afirma que «los monitores no dan abasto y la suciedad es muy significativa».

Otra usuaria, Ana Isabel González, coincide en señalar que el «mantenimiento del polideportivo es muy deficiente. Y la limpieza es deplorable, ya he duchado por no ducharme aquí».

De hecho, desde la asociación vecinal han remitido un escrito al Ayuntamiento donde repasan deficiencias varias. «Hay falta de mantenimiento y abandono de las instalaciones deportivas. Hay suciedad y falta de higiene en zonas como vestuarios, baños, piscinas y es un potencial foco de problemas de salud para los usuarios debido a la falta de medios de limpieza».

Y, además, añaden una lista de deficiencias, como por ejemplo, «que un gran número de duchas se encuentran fuera de servicio desde hace más de seis meses y la limpieza de estas es casi inexistente. Hay duchas sin grifos, sin alcachofas y con suciedad. en las taquillas hay mecanismos sin cierre o con desperfectos, hay instalaciones eléctricas en mal estado».

Y en la zona de gimnasia, aseguran que hay «acumulación de polvo, puertas de emergencia estropeadas y un gran número de máquinas fuera de servicio» y a todo ello añaden que «la cafetería del complejo está cerrada desde 2020, cuando podía ser un punto de encuentro para los vecinos del barrio«.

La respuesta del Ayutamiento de Valencia ante el mal estado del polideportivo es que se está trabajando en la licitación para volverlo a sacar a concurso. Según fuentes de la fundación Municipal Deportiva consultadas, «ahora mismo el proyecto está en el servicio de Contratación del Ayuntamiento. Se entregó a principios de marzo y esperamos que entre abril y mayo nos lo devuelvan, por si hay que hacer alguna observación o cambio y se publicará la licitación».

Si bien dependerá de cuántas empresas se presentan y si hay alegaciones o no, aseguran que la idea es licitarlo en abril o mayo «y tendrán que hacer una inversión de al menos 8 millones de euros para mejorar las instalaciones».

En cuanto al mal estado de la fachada del todo el edificio de Abastos, desde el Ayuntamiento reconocen que el pasado jueves cayó una moldura decorativa de escayola de la fachada del complejo de Abastos, justo es una zona en la que se estaba interviniendo y estaba vallada y añaden que ha sido revisado por los Bomberos.

Además, detallan que la rehanilitación exterior del edificio se llevará previsiblemente a la Junta de Gobierno del 4 de abril y que en este proyecto se invertirán 1.800.000 euros.

Aseguran desde el Ayuntamiento que los trabajos se van a centrar en la envolvente del edificio, las fachadas y la cubierta. El proyecto incluye principalmente los trabajos de reparación de fisuras en fachadas de fábrica, eliminación de humedades por escorrentía en fábricas y ornamentos de piedra, reparación de desprendimientos de recubrimientos en cornisas y aleros, reparaciones en elementos ornamentales de piedra y la reconstitución de daños en molduras.

También contempla hacer reparaciones de pilares, vigas y forjados de hormigón, sustitución de vidrios rotos en vidrieras de pórticos y lucernarios, eliminación de la corrosión en elementos no estructurales, anclaje o sustitución de los desprendimientos en aplacados de fachada, y eliminación de la suciedad y excrementos de aves, limpieza y reparación del pavimento del hall de acceso al instituto y polideportivo y reparación de filtraciones de agua por el lucernario de la cubierta del complejo deportivo y del pasaje común.

Trabajos en la Petxina

Sobre otra instalación deportiva que está cerrada desde verano, como es el caso de Petxina, desde la Fundación Deportiva Municipal argumentan que el 1 de mayo abrirá la parte de actividades en seco, tras la reforma realizada.

En cuanto a la piscina de la Petxina, tardará más en arreglarse, porque se ha contratado ahora el proyecto y llevará timpo porque hay que cambiar toda la maquinaria de la piscina, los vestuarios y habrá que reparar el vaso de la piscina.