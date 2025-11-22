Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Un tren AVE de Renfe. Ines Baucells

Viajes a 7 euros en Renfe por el Black Friday

La oferta estará disponible hasta el 30 de noviembre y para desplazamientos a partir del 8 de enero de 2026

Jaime Vázquez García

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:15

Renfe ha puesto en marcha su esperada campaña de Black Friday, lanzando su programa comercial Superprecios, que ofrece billetes de tren desde solo 7 euros. La promoción permite planificar viajes para comenzar a partir del 8 de enero de 2026 en múltiples servicios, incluidos Avlo, AVE, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional.

Billetes disponibles y condiciones de la oferta

En Avlo, los trayectos promocionales van desde los 7 euros, mientras que en los trenes AVE el precio mínimo es de 19 euros.

La venta estará activa desde el 21 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2025, o hasta agotar existencias.

Los billetes identificados como Superprecio se pueden adquirir desde la página web oficial de Renfe, taquillas, máquinas de autoventa, agencias de viajes o llamando al número de atención al cliente.

La promoción abarca prácticamente toda la red nacional, incluidos los trenes AVE y de alta velocidad.

Existen dos tipos de billete:

Básico, con el precio más bajo posible.

Elige, por solo 3 euros más (excepto para AVE Internacional), que ofrece más flexibilidad para cambios y cancelaciones. Con esta opción los billetes pueden modificarse sin perder la ventaja del descuento.

Además, los usuarios del programa de fidelización Más Renfe pueden acumular puntos y beneficiarse simultáneamente de las tarifas «Superprecios» y del programa.

Se pueden consultar los billetes en el siguiente enlace: https://www.renfe.com/es/es/promociones/ofertas-black-friday

