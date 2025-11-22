Viajes a 7 euros en Renfe por el Black Friday
La oferta estará disponible hasta el 30 de noviembre y para desplazamientos a partir del 8 de enero de 2026
Jaime Vázquez García
Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:15
Renfe ha puesto en marcha su esperada campaña de Black Friday, lanzando su programa comercial Superprecios, que ofrece billetes de tren desde solo 7 euros. La promoción permite planificar viajes para comenzar a partir del 8 de enero de 2026 en múltiples servicios, incluidos Avlo, AVE, Alvia, Euromed, Intercity y AVE Internacional.
Billetes disponibles y condiciones de la oferta
En Avlo, los trayectos promocionales van desde los 7 euros, mientras que en los trenes AVE el precio mínimo es de 19 euros.
La venta estará activa desde el 21 de noviembre hasta el 30 de noviembre de 2025, o hasta agotar existencias.
Los billetes identificados como Superprecio se pueden adquirir desde la página web oficial de Renfe, taquillas, máquinas de autoventa, agencias de viajes o llamando al número de atención al cliente.
La promoción abarca prácticamente toda la red nacional, incluidos los trenes AVE y de alta velocidad.
Existen dos tipos de billete:
Básico, con el precio más bajo posible.
Elige, por solo 3 euros más (excepto para AVE Internacional), que ofrece más flexibilidad para cambios y cancelaciones. Con esta opción los billetes pueden modificarse sin perder la ventaja del descuento.
Además, los usuarios del programa de fidelización Más Renfe pueden acumular puntos y beneficiarse simultáneamente de las tarifas «Superprecios» y del programa.
Se pueden consultar los billetes en el siguiente enlace: https://www.renfe.com/es/es/promociones/ofertas-black-friday