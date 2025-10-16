Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Mazón ironiza con crear la Agencia Valenciana de Meteorología «y que no mienta como la Aemet»

Instagram deja de funcionar para muchos usuarios

La red social muestra problemas de conexión desde las 8.47 horas

María Gardó

María Gardó

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 10:59

Comenta

Algunos usuarios de Meta, Instagram, están sufriendo problemas que provocan que no puedan acceder con normalidad a la red social. Según reportan desde Downdetector, ha sido sobre las 8.47 horas de la mañana que la app ha comenzado a mostrar problemas de conexión, principalmente que no carga los contenidos con normalidad del timeline, impidiendo verlos al igual que subir nuevas publicaciones o los 'live'.

Los fallos se producen igual en Android, iOS y la versión de escritorio de la red social.

Al parecer es un problema a nivel global, sin embargo, no afecta a todo el mundo ya que hay una gran parte de los usuarios que no están experimentando ningún tipo de fallo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet activa un nuevo aviso por tormentas en Valencia este jueves
  2. 2 El nuevo complemento de brecha de género exigirá justificar la interrupción o reducción laboral tras tener un hijo
  3. 3 El triste y solitario final de Antonio Famoso, el hombre que llevaba muerto 12 años en su casa
  4. 4

    A la venta tres históricos hoteles en Valencia por más de 30 millones cada uno
  5. 5

    Una manifestación por Palestina toma el centro de Valencia
  6. 6

    Mazón llamó dos veces a Feijóo cuando llevaba una hora en el Cecopi
  7. 7 A la caza del ladrón en la montaña de Gaibiel
  8. 8

    La renuncia de Ferran Torrent a un premio institucional se suma a las de Albert Boadella y Javier Marías
  9. 9

    La exgerente de FGV recibirá una indemnización de 100.000 euros por daños y perjuicios de la comisión del accidente del metro
  10. 10

    Una mujer pierde la visión de un ojo por una rara complicación de la anestesia en un hospital valenciano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Instagram deja de funcionar para muchos usuarios

Instagram deja de funcionar para muchos usuarios