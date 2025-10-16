Instagram deja de funcionar para muchos usuarios La red social muestra problemas de conexión desde las 8.47 horas

María Gardó Valencia Jueves, 16 de octubre 2025, 10:59 Comenta Compartir

Algunos usuarios de Meta, Instagram, están sufriendo problemas que provocan que no puedan acceder con normalidad a la red social. Según reportan desde Downdetector, ha sido sobre las 8.47 horas de la mañana que la app ha comenzado a mostrar problemas de conexión, principalmente que no carga los contenidos con normalidad del timeline, impidiendo verlos al igual que subir nuevas publicaciones o los 'live'.

Los fallos se producen igual en Android, iOS y la versión de escritorio de la red social.

Al parecer es un problema a nivel global, sin embargo, no afecta a todo el mundo ya que hay una gran parte de los usuarios que no están experimentando ningún tipo de fallo.

Temas

Android

Instagram